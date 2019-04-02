Неймар в среду возобновит тренировки с ПСЖSoccer.ru вчера в 14:23

Нападающий ПСЖ Неймар в среду приступит к тренировкам.

Неймар в среду возобновит тренировки с ПСЖ

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