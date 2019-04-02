Футбол
Неймар в среду возобновит тренировки с ПСЖSoccer.ru вчера в 14:23
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Общество
Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»
Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00
ЖКХ
ЛДПР предложила освободить детей от платы за вывоз мусора
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Иванов предложил освободить детей от платы за вывоз мусора.
Обновлено в 00:50
Космос
В РАН сообщили о завершении миссии телескопа «Спектр-Р»
Российская академия наук будет ходатайствовать перед руководством РФ о награждении государственными наградами участников уникального научного проекта "Радиоастрон", заявил президент РАН Александр Сергеев.
Обновлено вчера в 05:50
Политика
Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море
Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, — это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере».
Обновлено в 00:23
Политика
Болтон напомнил Китаю о решимости США защищать Тайвань
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в понедельник о решимости США выполнять свои обязательства по защите Тайваня от действий Пекина.
Обновлено 01 апреля в 17:42
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
О чём говорят в преддверии суда по делу Мамаева и Кокорина
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в хулиганстве и нанесении побоев, могут освободить из-под стражи уже после предварительных слушаний.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Обновлено вчера в 20:32
Политика
NYT: еще две американки обвинили Байдена в неподобающем поведении
Еще две гражданки США обвинили бывшего вице-президента США демократа Джозефа Байдена в неподобающем поведении.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Американский генерал назвал заявления Путина о новых ракетах «приукрашенными»
Кандидат в командующие Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что считает преувеличенными прошлогодние заявления Путина об успешной разработке новых средств доставки ядерного оружия.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин
Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела.
Обновлено вчера в 15:53
Здоровье
К визиту Медведева в поликлинике Перми впервые купили туалетную бумагу
В рамках рабочего визита в Пермь премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил городскую поликлинику №2. Как рассказали очевидцы изданию «Эхо Москвы Пермь», в честь визита главы правительства творился аншлаг, а в туалетах медицинского учреждения впервые появилась туалетная бумага.
Обновлено вчера в 10:43
Экономика
ФАС предложила отменить комиссию за снятие наличных
Федеральная антимонопольная служба вынесла предложение об обнулении комиссий для граждан при снятии наличных в банкоматах, в рамках борьбы с «зарплатным рабством», сообщают «Известия» со ссылкой на ФАС.
Обновлено вчера в 18:41
Общество
В Москве в майские праздники ограничат продажу спиртного
Продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре окажется под запретом в период майских праздников в магазинах, расположенных вблизи мест массовых гуляний в Москве.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Более 700 учащихся эвакуированы из-за пожара в школе в Красноярске
Свыше 700 учащихся и 64 человека из числа персонала были эвакуированы в среду из-за пожара в одной из школ Красноярска.
Обновлено в 01:13
Происшествия
СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в Петербурге
Следственный комитет России сообщил, что по факту взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге было возбуждено дело о покушении убийство.
Обновлено вчера в 10:13
Армия и оружие
На девиз Zumwalt о «защите мира» отреагировали в Китае
Обновлено в 01:46
Авто
Kia назвала стоимость нового Kia ProCeed для России
В пресс-службе компании Kia сегодня официально анонсировали выход нового Kia ProCeed, а также озвучили его стоимость и комплектации.
Обновлено вчера в 05:43
Политика
Новый президент Казахстана Токаев пообещал беречь дружбу с Россией
Обновлено вчера в 16:22
Политика
Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу
Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие
Источник сообщил дату начала поставки в Китай второго полка С-400
По данным военно-дипломатического источника, второй полк российской ракетной системы С-400 «Триумф» отправится в Китай в конце июля 2019 года.
Обновлено в 01:13
Транспорт
«Я паркуюсь как...»: закон, запрещающий гряземесам стоянку на газонах, оказался бесполезным
Недавно стало известно, что у квартальных в Екатеринбурге возникли проблемы при назначении штрафов для водителей-гряземесов.
Обновлено в 01:00
Экономика
Кабмин направил более 65,8 млрд рублей на развитие автомобильных дорог
"Подписанными распоряжениями утверждено распределение трансфертов в размере 65 млрд 824 млн рублей между бюджетами 28 субъектов Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", - отмечается в пояснительной записке.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Росгвардия уволит повредившего машины в Зеленограде сотрудника
Росгвардия начала проверку в отношении военнослужащего, который повредил несколько машин и совершил кражу в Зеленограде.
Обновлено в 01:17
Гаджеты
Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro выходят в России
Обновлено вчера в 15:35
Хоккей
«Даллас» обыграл «Филадельфию», Радулов стал первой звездой матча
Российский вратарь команды Антон Худобин отразил 32 броска в створ. Радулов стал первой звездой матча, Худобин – третьей.
Обновлено в 01:29
Политика
В Мексике предложили убрать памятники Кортесу и Колумбу
Обновлено в 00:01
Политика
Суд обязал уволить мэра Евпатории
Евпаторийский городской суд сегодня огласил резолютивную часть решения по иску прокуратуры, обвинившей мэра Андрея Филонова в конфликте интересов при назначении отца его гражданской жены руководителем одного из муниципальных учреждений.
Обновлено вчера в 14:20
Авто
Hyundai продемонстрировал руль со встроенными сенсорными экранами
Согласно стратегии развития, Hyundai планирует оцифровать как можно больше элементов управления и со временем отказаться от физических кнопок.
Обновлено вчера в 15:08