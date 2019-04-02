Футбол

Неймар в среду возобновит тренировки с ПСЖSoccer.ru вчера в 14:23

Нападающий ПСЖ Неймар в среду приступит к тренировкам.
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Мбаппе о голе в финале ЧМ: «Я рад быть вторым после Пеле»

Soccer.ruвчера в 23:42

Неймар приступает к тренировкам на поле

Евро-футбол.рувчера в 15:48

Неймар возобновит тренировки в среду. Он не играет с 23 января

Спорт-Экспрессвчера в 13:54

Неймар вернется к тренировкам 3 апреля

Sportbox.RUвчера в 14:18

Неймар в среду приступит к тренировкам после травмы

РИА Новостивчера в 13:58

Неймар вернется к тренировкам 3 апреля

Матч ТВвчера в 14:18

Неймар в среду возобновит тренировки. Он пройдет тесты на поле

Sports.ruвчера в 13:58
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
Общество

Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.
Обновлено вчера в 22:00
Авто

Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке

Обновлено 31 марта в 14:00
ЖКХ

ЛДПР предложила освободить детей от платы за вывоз мусора

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Иванов предложил освободить детей от платы за вывоз мусора.
Обновлено в 00:50
Космос

В РАН сообщили о завершении миссии телескопа «Спектр-Р»

Российская академия наук будет ходатайствовать перед руководством РФ о награждении государственными наградами участников уникального научного проекта "Радиоастрон", заявил президент РАН Александр Сергеев.
Обновлено вчера в 05:50
Политика

Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море

Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, — это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере».
Обновлено в 00:23
Политика

Болтон напомнил Китаю о решимости США защищать Тайвань

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в понедельник о решимости США выполнять свои обязательства по защите Тайваня от действий Пекина.
Обновлено 01 апреля в 17:42
Политика

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

О чём говорят в преддверии суда по делу Мамаева и Кокорина

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в хулиганстве и нанесении побоев, могут освободить из-под стражи уже после предварительных слушаний.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Обновлено вчера в 20:32
Политика

NYT: еще две американки обвинили Байдена в неподобающем поведении

Еще две гражданки США обвинили бывшего вице-президента США демократа Джозефа Байдена в неподобающем поведении.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

Американский генерал назвал заявления Путина о новых ракетах «приукрашенными»

Кандидат в командующие Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что считает преувеличенными прошлогодние заявления Путина об успешной разработке новых средств доставки ядерного оружия.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин

Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела.
Обновлено вчера в 15:53
Здоровье

К визиту Медведева в поликлинике Перми впервые купили туалетную бумагу

В рамках рабочего визита в Пермь премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил городскую поликлинику №2. Как рассказали очевидцы изданию «Эхо Москвы Пермь», в честь визита главы правительства творился аншлаг, а в туалетах медицинского учреждения впервые появилась туалетная бумага.
Обновлено вчера в 10:43
Экономика

ФАС предложила отменить комиссию за снятие наличных

Федеральная антимонопольная служба вынесла предложение об обнулении комиссий для граждан при снятии наличных в банкоматах, в рамках борьбы с «зарплатным рабством», сообщают «Известия» со ссылкой на ФАС.
Обновлено вчера в 18:41
Общество

В Москве в майские праздники ограничат продажу спиртного

Продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре окажется под запретом в период майских праздников в магазинах, расположенных вблизи мест массовых гуляний в Москве.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Более 700 учащихся эвакуированы из-за пожара в школе в Красноярске

Свыше 700 учащихся и 64 человека из числа персонала были эвакуированы в среду из-за пожара в одной из школ Красноярска.
Обновлено в 01:13
Происшествия

СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в Петербурге

Следственный комитет России сообщил, что по факту взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге было возбуждено дело о покушении убийство.
Обновлено вчера в 10:13
Армия и оружие

На девиз Zumwalt о «защите мира» отреагировали в Китае

Обновлено в 01:46
Авто

Kia назвала стоимость нового Kia ProCeed для России

В пресс-службе компании Kia сегодня официально анонсировали выход нового Kia ProCeed, а также озвучили его стоимость и комплектации.
Обновлено вчера в 05:43
Политика

Новый президент Казахстана Токаев пообещал беречь дружбу с Россией

Обновлено вчера в 16:22
Политика

Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу

Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие

Источник сообщил дату начала поставки в Китай второго полка С-400

По данным военно-дипломатического источника, второй полк российской ракетной системы С-400 «Триумф» отправится в Китай в конце июля 2019 года.
Обновлено в 01:13
Транспорт

«Я паркуюсь как...»: закон, запрещающий гряземесам стоянку на газонах, оказался бесполезным

Недавно стало известно, что у квартальных в Екатеринбурге возникли проблемы при назначении штрафов для водителей-гряземесов.
Обновлено в 01:00
Экономика

Кабмин направил более 65,8 млрд рублей на развитие автомобильных дорог

"Подписанными распоряжениями утверждено распределение трансфертов в размере 65 млрд 824 млн рублей между бюджетами 28 субъектов Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", - отмечается в пояснительной записке.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Росгвардия уволит повредившего машины в Зеленограде сотрудника

Росгвардия начала проверку в отношении военнослужащего, который повредил несколько машин и совершил кражу в Зеленограде.
Обновлено в 01:17
Гаджеты

Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro выходят в России

Обновлено вчера в 15:35
Хоккей

«Даллас» обыграл «Филадельфию», Радулов стал первой звездой матча

Российский вратарь команды Антон Худобин отразил 32 броска в створ. Радулов стал первой звездой матча, Худобин – третьей.
Обновлено в 01:29
Политика

В Мексике предложили убрать памятники Кортесу и Колумбу

Обновлено в 00:01
Политика

Суд обязал уволить мэра Евпатории

Евпаторийский городской суд сегодня огласил резолютивную часть решения по иску прокуратуры, обвинившей мэра Андрея Филонова в конфликте интересов при назначении отца его гражданской жены руководителем одного из муниципальных учреждений.
Обновлено вчера в 14:20
Авто

Hyundai продемонстрировал руль со встроенными сенсорными экранами

Согласно стратегии развития, Hyundai планирует оцифровать как можно больше элементов управления и со временем отказаться от физических кнопок.
Обновлено вчера в 15:08
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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