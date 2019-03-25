Неймар ведет переговоры с «ПСЖ» о продлении контрактаSport24.ru 09:26

Отец бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара сообщил о том, что его сын начал переговоры с парижским клубом о продлении контракта. Текущий договор между сторонами рассчитан до лета 2022 года.

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Неймар ведет переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта

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