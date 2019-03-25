Футбол
Неймар ведет переговоры с «ПСЖ» о продлении контрактаSport24.ru 09:26
Отец бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара сообщил о том, что его сын начал переговоры с парижским клубом о продлении контракта. Текущий договор между сторонами рассчитан до лета 2022 года.
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Политика
МИД Сирии назвал нарушением суверенитета решение США по Голанам
МИД Сирии назвал вопиющим нарушением суверенитета республики решение США признать Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 13:42
Автоспорт
Даниил Квят: трасса в Бахрейне станет хорошим тестом для Toro Rosso
Российский гонщик команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят поделился впечатлением от трассы "Сахир" в Бахрейне, где пройдет второй этап соревнований.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара
Обновлено в 07:31
Гаджеты
Apple представила собственный платёжный сервис Apple Card
Производитель электроники Apple представил свой собственный платёжный сервис Apple Card.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес
Алена Водонаева: «Как Собчак делает из мужчин героев-любовников»
Недавно любовный треугольник раскрыл все карты: Максим Виторган и Ксения Собчак выпустили официальное заявление, что расходятся, а Константин Богомолов публично признался своей женщине в любви на одной из светских вечеринок.
Обновлено в 09:00
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Здоровье
Дефицита детского питания в России не ожидается
Россельхознадзор опроверг информацию о возможном дефиците детского питания из-за ужесточения мер ветеринарного контроля.
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Армия и оружие
Украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова
Большинство украинских полицейских хочет отказаться от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Стриптиз нетрезвого мужчины в аэропорту Омска попал на видео
Видео «стриптиза» опубликовал РЕН ТВ.
Обновлено в 13:58
Экономика
Медведев поддержал цифровую маркировку молочной продукции
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку для готовой молочной продукции.
Обновлено в 04:06
Политика
Глава ЛНР назвал условие прекращения конфликта в Донбассе
Ранее 25 марта экс-сотрудник службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал, что действующая власть в Киеве с самого начала не планировала решать конфликт в Донбасса мирным путем, а погибших в ходе так называемой АТО мирных жителей хотела объявить пособниками террористов.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передали в суд
Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Российские военные прибыли в Венесуэлу
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Белый дом: выводы по докладу Мюллера полностью оправдывают Трампа
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в твиттере прокомментировала публикацию выводов минюста США по отчету спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о "вмешательстве России" в американские выборы.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах
Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа
Обновлено в 11:52
Общество
Минобрнауки планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах
Минобрнауки планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах в 2019 году, сообщает телеканал RT.
Обновлено в 03:06
Политика
Суд отменил решение КПРФ о передаче Грудинину мандата депутата
Мещанский суд Москвы признал незаконным решение президиума Центрального комитета (ЦК) КПРФ о передаче экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы, принадлежавшего скончавшемуся Жоресу Алферову.
Обновлено 23 марта в 10:10
Экономика
ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банках
Чуть более 1 тысячи эскроу-счетов отрыты на сегодняшний день в российских банках, уполномоченных на работу с ними, сообщила на совещании в правительстве РФ зампред ЦБ Ольга Полякова.
Обновлено в 04:21
Здоровье
Эксперт назвал способы укрепить иммунитет весной
Хороший сон, ежедневные тридцатиминутные прогулки и правильное питание в большинстве случаев способствуют укреплению иммунитета.
Обновлено в 11:40
Политика
СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов
Петр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы, если проиграет президентские, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на штаб Порошенко.
Обновлено в 09:01
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Обновлено в 09:57
Здоровье
Сеть медицинских лабораторий запустила акцию «За здоровый образ жизни»
Акция распространяется на все лабораторные отделения по всей России с 15 февраля по 30 апреля 2019 года.
Обновлено в 10:53
Спорт
Дальмайер задумалась о завершении карьеры в 25 лет
Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер призналась, что всерьёз рассматривает возможность завершения профессиональной карьеры и примет решение в течение ближайших месяцев.
Обновлено в 12:32
Космос
На «Союзе МС-09» обнаружены следы пыли от сверления отверстия
Обновлено в 04:24
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым
Парламентская оппозиция намерена предложить бундестагу отменить закон о запрете кораблям и судам заходить в крымские порты, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55