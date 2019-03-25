Футбол

Неймар ведет переговоры с «ПСЖ» о продлении контрактаSport24.ru 09:26

Отец бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара сообщил о том, что его сын начал переговоры с парижским клубом о продлении контракта. Текущий договор между сторонами рассчитан до лета 2022 года.
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Неймар ведет переговоры с «ПСЖ» о новом контракте

Sportbox.RU10:00

Неймар ведет переговоры с «ПСЖ» о новом контракте

Матч ТВ10:00

Отец Неймара: сын лишь дважды менял клуб, но слухи появляются уже 10 лет

Чемпионат10:10

Неймар ведет переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта

Sport24.ru09:26

Отец Неймара: «Мы ведем переговоры о продлении контракта „ПСЖ“»

Спорт-Экспресс09:22

Отец Неймара: Скорее всего, сын останется в «ПСЖ»

Советский спорт09:32

Отец Неймара: «Трансферные слухи не значат, что он на самом деле куда-то перейдет»

Sports.ru09:01
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
Политика

МИД Сирии назвал нарушением суверенитета решение США по Голанам

МИД Сирии назвал вопиющим нарушением суверенитета республики решение США признать Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 13:42
Автоспорт

Даниил Квят: трасса в Бахрейне станет хорошим тестом для Toro Rosso

Российский гонщик команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят поделился впечатлением от трассы "Сахир" в Бахрейне, где пройдет второй этап соревнований.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара

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Эксперты: Высадка американских астронавтов на Луну была мистификацией

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Apple представила собственный платёжный сервис Apple Card

Производитель электроники Apple представил свой собственный платёжный сервис Apple Card.
Обновлено в 13:59
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Алена Водонаева: «Как Собчак делает из мужчин героев-любовников»

Недавно любовный треугольник раскрыл все карты: Максим Виторган и Ксения Собчак выпустили официальное заявление, что расходятся, а Константин Богомолов публично признался своей женщине в любви на одной из светских вечеринок.
Обновлено в 09:00
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Здоровье

Дефицита детского питания в России не ожидается

Россельхознадзор опроверг информацию о возможном дефиците детского питания из-за ужесточения мер ветеринарного контроля.
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Армия и оружие

Украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова

Большинство украинских полицейских хочет отказаться от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Стриптиз нетрезвого мужчины в аэропорту Омска попал на видео

Видео «стриптиза» опубликовал РЕН ТВ.
Обновлено в 13:58
Экономика

Медведев поддержал цифровую маркировку молочной продукции

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку для готовой молочной продукции.
Обновлено в 04:06
Политика

Глава ЛНР назвал условие прекращения конфликта в Донбассе

Ранее 25 марта экс-сотрудник службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал, что действующая власть в Киеве с самого начала не планировала решать конфликт в Донбасса мирным путем, а погибших в ходе так называемой АТО мирных жителей хотела объявить пособниками террористов.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева передали в суд

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

Российские военные прибыли в Венесуэлу

Обновлено вчера в 11:44
Политика

Белый дом: выводы по докладу Мюллера полностью оправдывают Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в твиттере прокомментировала публикацию выводов минюста США по отчету спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о "вмешательстве России" в американские выборы.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах

Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие

Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа

Обновлено в 11:52
Общество

Минобрнауки планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах

Минобрнауки планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах в 2019 году, сообщает телеканал RT.
Обновлено в 03:06
Политика

Суд отменил решение КПРФ о передаче Грудинину мандата депутата

Мещанский суд Москвы признал незаконным решение президиума Центрального комитета (ЦК) КПРФ о передаче экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы, принадлежавшего скончавшемуся Жоресу Алферову.
Обновлено 23 марта в 10:10
Экономика

ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банках

Чуть более 1 тысячи эскроу-счетов отрыты на сегодняшний день в российских банках, уполномоченных на работу с ними, сообщила на совещании в правительстве РФ зампред ЦБ Ольга Полякова.
Обновлено в 04:21
Политика

Эрдоган предложил сделать собор Святой Софии в Стамбуле мечетью

Обновлено в 01:08
Здоровье

Эксперт назвал способы укрепить иммунитет весной

Хороший сон, ежедневные тридцатиминутные прогулки и правильное питание в большинстве случаев способствуют укреплению иммунитета.
Обновлено в 11:40
Политика

СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов

Петр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы, если проиграет президентские, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на штаб Порошенко.
Обновлено в 09:01
Культура

Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста

Обновлено в 09:57
Здоровье

Сеть медицинских лабораторий запустила акцию «За здоровый образ жизни»

Акция распространяется на все лабораторные отделения по всей России с 15 февраля по 30 апреля 2019 года.
Обновлено в 10:53
Спорт

Дальмайер задумалась о завершении карьеры в 25 лет

Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер призналась, что всерьёз рассматривает возможность завершения профессиональной карьеры и примет решение в течение ближайших месяцев.
Обновлено в 12:32
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На «Союзе МС-09» обнаружены следы пыли от сверления отверстия

Обновлено в 04:24
Общество

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Политика

В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым

Парламентская оппозиция намерена предложить бундестагу отменить закон о запрете кораблям и судам заходить в крымские порты, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля

Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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