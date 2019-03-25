Футбол
Неймар ведет переговоры о продлении контракта с ПСЖLiveSport.ru 11:41
Издание со ссылкой на слова Неймара-старшего, отца и представителя футболиста, сообщает, что игрок и ПСЖ уже начали переговоры по продлению соглашения.
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В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым
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Социальные гены миксобактерий оказались «горячими точками» естественного отбора
Швейцарские ученые обнаружили, что, несмотря на высокий уровень генетического разнообразия у представителей миксобактерий Myxococcales xanthus, естественный отбор поддерживает мутации преимущественно в «социальных» генах.
Обновлено в 03:48
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Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
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Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.
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В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
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Кино
Умер режиссер и сценарист Ларри Коэн
В Лос-Анджелесе в возрасте 77 лет умер режиссер и сценарист Ларри Коэн. Об этом сообщается на его странице в Facebook.
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Происшествия
В Калмыкии сотрудники СКР и полиции сошлись в драке
По информации «Московский комсомолец в Калмыкии», в конфликте участвовали высокопоставленные сотрудники полиции республики и сотрудники Следственного управления Следственного комитета, при этом полицейские, по данным журналистов, призвали на подмогу местного криминального авторитета, который в итоге предложил разрешить конфликт «на трезвую голову».
Обновлено в 14:35
Авто
«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%
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Дацик обвиняется в избиении собственных детей
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Политика
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами
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