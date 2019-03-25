Футбол

Неймар ведет переговоры с «ПСЖ» о продлении контрактаSport24.ru 09:26

Отец бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара сообщил о том, что его сын начал переговоры с парижским клубом о продлении контракта. Текущий договор между сторонами рассчитан до лета 2022 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Неймар ведет переговоры с «ПСЖ» о новом контракте

Sportbox.RU10:00

Неймар ведет переговоры с «ПСЖ» о новом контракте

Матч ТВ10:00

Отец Неймара: «Трансферные слухи не значат, что он на самом деле куда-то перейдет»

Sports.ru09:01

Неймар ведет переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта

Sport24.ru09:26

Отец Неймара: «Мы ведем переговоры о продлении контракта „ПСЖ“»

Спорт-Экспресс09:22

Отец Неймара: сын лишь дважды менял клуб, но слухи появляются уже 10 лет

Чемпионат10:10

Отец Неймара: Скорее всего, сын останется в «ПСЖ»

Советский спорт09:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Политика

Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени

Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Политика

Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:52
Футбол

Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку

Обновлено в 11:15
Происшествия

В Ленобласти зоозащитники нашли спасенную машинистом собаку

Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие

Российские военные прибыли в Венесуэлу

Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы

Спасатели Санкт-Петербурга ищут одиннадцатилетнего ребенка, провалившегося под лед Невы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 11:43
Политика

Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:22
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд

Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.
Обновлено в 10:09
Политика

Эксперт прокомментировал заявление генсека НАТО о Грузии

Председатель президиума «Офицеров России» Герой России Сергей Липовой в беседе с Nation News прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса.
Обновлено в 11:41
Политика

Дмитрий Гудков узнал об угрозе тюрьмы и испугался

В своем Facebook оппозиционный политик Дмитрий Гудков рассказал, что ему может грозить тюрьма — для этого лишь надо, чтобы в ближайшее время у него было еще одно административное задержание.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие

Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа

Израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес

«Королева комедии» Тамара Носова питалась на помойке и умирала в окружении крыс. Кто виноват?

Обновлено в 01:00
Политика

Президент Турции предложил превратить собор Святой Софии в мечеть

После покорения Константинополя турецкими войсками в 1453 году собор был превращен в мечеть.
Обновлено в 04:56
Финансы

Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО выросла в 2018 г на 17%

Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в 2018 году выросла почти на 17% по сравнению с предыдущим годом и составила 39,5 миллиарда рублей, сообщил банк в понедельник.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Украинская полиция хочет отказаться от автоматов Калашникова

Украинская полиция намерена на 90% отказаться от автоматов Калашникова, заменив их европейским оружием, заявил глава ведомства Сергей Князев.
Обновлено в 08:00
Транспорт

На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Экономика

Экономист оценил в 10 тыс. рублей затраты каждого россиянина на Крым

Обновлено в 06:49
Общество

Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати

Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Технологии

Рогозин анонсировал создание беспилотного медицинского трамвая

В феврале этого года сообщалось, что в течение ближайших месяцев в Москве планируется начать тестирование первого беспилотного трамвая.
Обновлено в 08:55
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено в 05:35
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Самолет британской авиакомпании British Airways, летевший из Лондона в Дюссельдорф, по ошибке совершил посадку в шотландском городе Эдинбург, сообщает издание Edinburgh News.
Обновлено в 11:10
Авто

АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4

Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Обвиняемый в краже картины Куинджи заявил, что раскаялся в содеянном

Чуприков ранее признал себя виновным и объяснил свой мотив - он хотел "привлечь внимание к себе".
Обновлено в 11:40
Общество

Новый глава региона оценил благоустройство Челябинска на двойку

Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес

Потап вышел в свет с бывшей женой и проигнорировал Настю Каменских

Как сообщают украинские СМИ, Потап весь вечер провел в обществе Ирины, перекинувшись с нынешней возлюбленной Настей Каменских лишь парой слов.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе

Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Футбол

Андреа Пирло: «Ювентус» выглядит лучше, чем «Барселона»

«Ювентус» может их уничтожить в плане физической мощи. «Ювентус» выглядит лучше, чем «Барселона».
Обновлено в 12:15
Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Культура

Мединский призвал отнестись с юмором к акции «МК» в Историческом музее

Министр культуры РФ Владимир Мединский призвал отнестись с юмором к акции журналистов "Московского комсомольца" в Историческом музее, которые повесили лишний "экспонат", чтобы написать материал о проблемах защиты музейных ценностей.
Обновлено в 08:43
Экономика

ВТБ подключился к системе переводов ЦБ по номеру телефона

Клиентам ВТБ стали доступны переводы по номеру телефона на счета других банков через систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 06:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное