Футбол
Неймар ведет переговоры о продлении контракта с ПСЖLiveSport.ru 11:41
Издание со ссылкой на слова Неймара-старшего, отца и представителя футболиста, сообщает, что игрок и ПСЖ уже начали переговоры по продлению соглашения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
Армия и оружие
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
Израиль достиг соглашения с ХАМАС по прекращению огня, заявил представитель палестинского движения.
Обновлено в 16:20
Театры
Скончалась легендарный помреж театра драмы Римма Николаева
Обновлено в 06:45
Экономика
Минфин предложил повысить цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на игристое вино и шампанское с 164 до 207 руб. за бутылку 0,75 л. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на федеральном портале regulation.gov.ru.
Обновлено в 17:06
Футбол
Украина одолела Люксембург в матче квалификации Евро-2020
Сборная Украины одолела команду Люксембурга в матче квалификации чемпионата Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:02
Единоборства
Штырков дебютирует на турнире UFC в Петербурге. Он заменит Эдилова
Российский боец UFC Иван Штырков заменит соотечественника Абдул-Керима Эдилова на турнире в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:53
Экономика
Совет Федерации поддержал доиндексацию пенсий в России
В России будут приняты поправки о доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
Обновлено в 14:34
Экономика
Fitch присвоило «Русалу» рейтинг на уровне «BB-»
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило российской алюминиевой компании «Русал» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-» с «стабильным» прогнозом.
Обновлено в 14:42
Гаджеты
Голосовой помощник «Варвара» станет конкурентом «Алисы»
У голосового помощника «Яндекса» «Алисы» появится конкурент «Варвара».
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Обновлено в 15:14
Политика
Власти заявили о восстановлении электроснабжения в Венесуэле
Обновлено в 17:37
Общество
Росавиация ограничила полеты Nordwind ради безопасности
Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.
Обновлено в 09:13
Экономика
Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов
21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
В Кемерово почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди них 41 ребенок, 79 человек пострадали.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
В Петербурге спустят на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Петербурге 28 марта спустят на воду первую подводную лодку проекта 636.3 для Тихоокеанского флота – «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 03:14
Кино
Умер выдающийся режиссер и сценарист Ларри Коэн
Известный сценарист Ларри Коэн скончался в Лос-Анджелесе на 78-м году жизни 23 марта. Ларри Коэн известен зрителям по многим фильмам ужасов.
Обновлено в 04:05
Хоккей
Александр Овечкин вместе с «Вашингтоном» посетил Белый дом
Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме официальный прием для обладателей Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги минувшего сезона клуба "Вашингтон Кэпиталз".
Обновлено в 16:59
Футбол
Люксембург — Украина 1:2
Представитель «Манчестер Сити» намерен побить рекорд Анатолия Тимощука по количеству игр за украинцев.
Обновлено в 14:45
Политика
Порошенко подает в суд на телеканал Коломойского
Президент Украины Петр Порошенко планирует подать в суд на телеканал "1+1", который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Обновлено в 14:35
Политика
Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам
Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
У российских военных появится свой мобильный оператор
Военные обзаведутся собственной мобильной сетью на базе Tele2. Связь получит особую защиту с помощью криптографии.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
Украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова
Как говорит глава украинской полиции Сергей Князев, это ведомство планирует на 90% отказаться от автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и ТТ и заменить их европейским оружием.
Обновлено в 14:47
Политика
Минтранс США создаст комиссию для проверки процесса сертификации Boeing 737 MAX - СМИ
Министерство транспорта США создаст специальную комиссию для проверки процесса сертификации самолетов Boeing 737 MAX Федеральным авиационным управлением (FAA) США, сообщает издание Wall Street Journal.
Обновлено в 16:03
Общество
Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Гаджеты
Apple представила обновление своего видеосервиса TV App
Корпорация Apple представила обновление своего потокового видеосервиса TV App.
Обновлено в 14:25
Общество
Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати
Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Общество
Россиян предупредили о дефиците рыбы
Предстоящей осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции.
Обновлено в 01:06
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено 23 марта в 10:53
Музыка
В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта
Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 14:15
Космос
Астрономы разглядели в Млечном Пути гигантскую космическую «пушку»
Астрономы нашли в Млечном Пути гигантскую космическую «пушку».
Обновлено в 15:44