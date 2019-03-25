Неймар ведет переговоры о продлении контракта с ПСЖLiveSport.ru 11:41

Издание со ссылкой на слова Неймара-старшего, отца и представителя футболиста, сообщает, что игрок и ПСЖ уже начали переговоры по продлению соглашения.

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Неймар ведет переговоры о продлении контракта с ПСЖ

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