Футбол

Неймар ведет переговоры о продлении контракта с ПСЖLiveSport.ru 11:41

Издание со ссылкой на слова Неймара-старшего, отца и представителя футболиста, сообщает, что игрок и ПСЖ уже начали переговоры по продлению соглашения.
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Неймар ведет переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта

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Неймар ведет переговоры с «ПСЖ» о новом контракте

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Отец Неймара: Скорее всего, сын останется в «ПСЖ»

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Неймар: от слез до танцев

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Отец Неймара: «Мы ведем переговоры о продлении контракта „ПСЖ“»

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Отец Неймара: «Трансферные слухи не значат, что он на самом деле куда-то перейдет»

Sports.ru09:01
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
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Израиль достиг соглашения с ХАМАС по прекращению огня, заявил представитель палестинского движения.
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Скончалась легендарный помреж театра драмы Римма Николаева

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Минфин предложил повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на игристое вино и шампанское с 164 до 207 руб. за бутылку 0,75 л. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на федеральном портале regulation.gov.ru.
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В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

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Российский боец UFC Иван Штырков заменит соотечественника Абдул-Керима Эдилова на турнире в Санкт-Петербурге.
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Совет Федерации поддержал доиндексацию пенсий в России

В России будут приняты поправки о доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
Обновлено в 14:34
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Fitch присвоило «Русалу» рейтинг на уровне «BB-»

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Голосовой помощник «Варвара» станет конкурентом «Алисы»

У голосового помощника «Яндекса» «Алисы» появится конкурент «Варвара».
Обновлено в 07:33
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Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Обновлено в 15:14
Политика

Власти заявили о восстановлении электроснабжения в Венесуэле

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Общество

Росавиация ограничила полеты Nordwind ради безопасности

Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.
Обновлено в 09:13
Экономика

Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов

21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия

В Кемерово почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди них 41 ребенок, 79 человек пострадали.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

В Петербурге спустят на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Петербурге 28 марта спустят на воду первую подводную лодку проекта 636.3 для Тихоокеанского флота – «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 03:14
Кино

Умер выдающийся режиссер и сценарист Ларри Коэн

Известный сценарист Ларри Коэн скончался в Лос-Анджелесе на 78-м году жизни 23 марта. Ларри Коэн известен зрителям по многим фильмам ужасов.
Обновлено в 04:05
Хоккей

Александр Овечкин вместе с «Вашингтоном» посетил Белый дом

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме официальный прием для обладателей Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги минувшего сезона клуба "Вашингтон Кэпиталз".
Обновлено в 16:59
Футбол

Люксембург — Украина 1:2

Представитель «Манчестер Сити» намерен побить рекорд Анатолия Тимощука по количеству игр за украинцев.
Обновлено в 14:45
Политика

Порошенко подает в суд на телеканал Коломойского

Президент Украины Петр Порошенко планирует подать в суд на телеканал "1+1", который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
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Политика

Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам

Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
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Армия и оружие

У российских военных появится свой мобильный оператор

Военные обзаведутся собственной мобильной сетью на базе Tele2. Связь получит особую защиту с помощью криптографии.
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Армия и оружие

Украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова

Как говорит глава украинской полиции Сергей Князев, это ведомство планирует на 90% отказаться от автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и ТТ и заменить их европейским оружием.
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Минтранс США создаст комиссию для проверки процесса сертификации Boeing 737 MAX - СМИ

Министерство транспорта США создаст специальную комиссию для проверки процесса сертификации самолетов Boeing 737 MAX Федеральным авиационным управлением (FAA) США, сообщает издание Wall Street Journal.
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Общество

Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике

В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
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Apple представила обновление своего видеосервиса TV App

Корпорация Apple представила обновление своего потокового видеосервиса TV App.
Обновлено в 14:25
Общество

Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати

Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
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Россиян предупредили о дефиците рыбы

Предстоящей осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции.
Обновлено в 01:06
Политика

Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину

Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
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В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта

Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
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Астрономы разглядели в Млечном Пути гигантскую космическую «пушку»

Астрономы нашли в Млечном Пути гигантскую космическую «пушку».
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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