Футбол
Неймар ведет переговоры о продлении контракта с ПСЖLiveSport.ru 11:41
Издание со ссылкой на слова Неймара-старшего, отца и представителя футболиста, сообщает, что игрок и ПСЖ уже начали переговоры по продлению соглашения.
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