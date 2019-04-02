Футбол

Неймар в среду возобновит тренировки с ПСЖSoccer.ru 14:23

Нападающий ПСЖ Неймар в среду приступит к тренировкам.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Неймар в среду возобновит тренировки с ПСЖ

Soccer.ru14:23

Неймар вернется к тренировкам 3 апреля

Матч ТВ14:18

Неймар приступает к тренировкам на поле

Евро-футбол.ру15:48

Неймар в среду приступит к тренировкам после травмы

РИА Новости13:58

Неймар возобновит тренировки в среду. Он не играет с 23 января

Спорт-Экспресс13:54

Неймар вернется к тренировкам 3 апреля

Sportbox.RU14:18

Неймар в среду возобновит тренировки. Он пройдет тесты на поле

Sports.ru13:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 18:22, Ашберн
Футбол

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

Обновлено в 08:11
Общество

На Курилах закроются отделения сахалинского Пенсионного фонда

Для предоставления государственных услуг ПФР гражданам и страхователям на курильских островах продолжат работать клиентские службы фонда.
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице

Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
Обновлено в 04:18
Футбол

Гвардиола: «Я увидел гол „Ливерпуля“ и подумал: „Вот дерьмо“»

Обновлено в 15:51
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России

Как сообщало ИА REGNUM, договор о создании Союзного государства Россия и Белоруссия подписали 8 декабря 1999 года.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Нападение на Василия Уткина: журналиста облили неизвестной жидкостью

Как сообщил сам журналист в одной из социальных сетей, на него напал неизвестный молодой человек, который брызнул в лицо пострадавшего какой-то жидкостью.
Обновлено в 17:45
Политика

У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия

Очевидец назвал Викторию Скрипаль инициатором драки в Ярославле

Ранее Виктория Скрипаль рассказала агентству, что накануне пришла в офис ТСЖ вместе с супругом забирать дела у прежнего председателя, которого, по словам собеседницы, переизбрали, и передать документы новому председателю.
Обновлено в 15:48
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Политика

Путин уволил близкого к семье Арашуковых прокурора

Обновлено в 06:45
Авто

Ford объявил распродажу автомобилей в России

Компания Ford Sollers объявила о распродаже автомобилей в России после принятия решения уйти из легкового сегмента российского рынка, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.
Обновлено в 09:22
Космос

«Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой

Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space).
Обновлено в 17:04
Футбол

«Барселона» и «Вильярреал» забили на двоих 8 мячей

«Барселона» с 70-ю очками осталась лидером турнирной таблицы. «Вильярреал», набрав 30 очков, укрепился на 17-м месте.
Обновлено в 17:24
Экономика

«Интер РАО» и Ростех создали СП в сфере big data

Как сообщается в пресс-релизе "Интер РАО", компания создана для совместной разработки и продвижения отечественных технологий в сфере цифровизации энергетической отрасли, в том числе в части управления большими массивами данных.
Обновлено в 13:23
Технологии

Определены разработчики дорожных карт по цифровым технологиям

Развитие девяти "сквозных" цифровых технологий предусмотрено федеральным проектом "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (мероприятие 03.01.001.002.004).
Обновлено в 09:48
Армия и оружие

США отменили поставки Турции оборудования для F-35 из-за С-400

В понедельник, 1 апреля, стало известно, что Соединенные Штаты отменили поставки оборудования для многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 в Турцию.
Обновлено вчера в 16:27
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 12:35
Армия и оружие

В Саудовской Аравии начато строительство первого военного авиацентра

Первый военный авиационный центр откроется в восточной провинции Саудовской Аравии, сообщил официальный Twitter-аккаунт Министерства иностранных дел королевства.
Обновлено вчера в 11:18
Футбол

Азмуна признали лучшим игроком РПЛ в марте

24-летнего нападающего «Зенита» Сердара Азмуна признали лучшим игроком РПЛ в марте, сообщили в официальном твиттере организации.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие

Юнармейцы Хабаровска готовятся к параду в День Победы

Обновлено в 04:40
Политика

Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодках

Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 09:43
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Экономика

Биткоин растет более чем на 15%

Цена биткоина 2 апреля утром растет более чем на 15% на фоне возвращения на рынок крупных игроков, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Россиянина задержали при попытке вывезти своих детей из Швеции

В Польше задержали россиянина при попытке вывезти своих детей из Швеции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:43
Происшествия

В Кабардино-Балкарии неизвестный открыл стрельбу по полицейским

Водитель машины открыл по ним огонь, после чего ему удалось скрыться", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:45
Политика

Президент Алжира подал в отставку

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено в 14:52
Происшествия

Появилось видео взрыва в академии в Петербурге

Обновлено в 16:02
Происшествия

На МКАД столкнулись восемь автомобилей

Обновлено в 17:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное