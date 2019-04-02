Неймар в среду возобновит тренировки с ПСЖSoccer.ru 14:23

Нападающий ПСЖ Неймар в среду приступит к тренировкам.

Неймар в среду возобновит тренировки с ПСЖ

Общество На Курилах закроются отделения сахалинского Пенсионного фонда Для предоставления государственных услуг ПФР гражданам и страхователям на курильских островах продолжат работать клиентские службы фонда.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.

Политика Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России Как сообщало ИА REGNUM, договор о создании Союзного государства Россия и Белоруссия подписали 8 декабря 1999 года.

Происшествия Нападение на Василия Уткина: журналиста облили неизвестной жидкостью Как сообщил сам журналист в одной из социальных сетей, на него напал неизвестный молодой человек, который брызнул в лицо пострадавшего какой-то жидкостью.

Политика У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.

Происшествия Очевидец назвал Викторию Скрипаль инициатором драки в Ярославле Ранее Виктория Скрипаль рассказала агентству, что накануне пришла в офис ТСЖ вместе с супругом забирать дела у прежнего председателя, которого, по словам собеседницы, переизбрали, и передать документы новому председателю.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.

Общество В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс» В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.

Авто Ford объявил распродажу автомобилей в России Компания Ford Sollers объявила о распродаже автомобилей в России после принятия решения уйти из легкового сегмента российского рынка, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

Космос «Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space).

Экономика «Интер РАО» и Ростех создали СП в сфере big data Как сообщается в пресс-релизе "Интер РАО", компания создана для совместной разработки и продвижения отечественных технологий в сфере цифровизации энергетической отрасли, в том числе в части управления большими массивами данных.

Технологии Определены разработчики дорожных карт по цифровым технологиям Развитие девяти "сквозных" цифровых технологий предусмотрено федеральным проектом "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (мероприятие 03.01.001.002.004).

Армия и оружие США отменили поставки Турции оборудования для F-35 из-за С-400 В понедельник, 1 апреля, стало известно, что Соединенные Штаты отменили поставки оборудования для многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 в Турцию.

Армия и оружие В Саудовской Аравии начато строительство первого военного авиацентра Первый военный авиационный центр откроется в восточной провинции Саудовской Аравии, сообщил официальный Twitter-аккаунт Министерства иностранных дел королевства.

Футбол Азмуна признали лучшим игроком РПЛ в марте 24-летнего нападающего «Зенита» Сердара Азмуна признали лучшим игроком РПЛ в марте, сообщили в официальном твиттере организации.

Политика Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.

Происшествия Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодках Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Экономика Биткоин растет более чем на 15% Цена биткоина 2 апреля утром растет более чем на 15% на фоне возвращения на рынок крупных игроков, сообщает корреспондент The Moscow Post.

Происшествия Россиянина задержали при попытке вывезти своих детей из Швеции В Польше задержали россиянина при попытке вывезти своих детей из Швеции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Кабардино-Балкарии неизвестный открыл стрельбу по полицейским Водитель машины открыл по ним огонь, после чего ему удалось скрыться", - сказал собеседник агентства.