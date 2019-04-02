Футбол
Неймар в среду возобновит тренировки с ПСЖSoccer.ru 14:23
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 18:22, Ашберн
Футбол
Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде
Обновлено в 08:11
Общество
На Курилах закроются отделения сахалинского Пенсионного фонда
Для предоставления государственных услуг ПФР гражданам и страхователям на курильских островах продолжат работать клиентские службы фонда.
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
Обновлено в 04:18
Футбол
Гвардиола: «Я увидел гол „Ливерпуля“ и подумал: „Вот дерьмо“»
Обновлено в 15:51
Политика
Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России
Как сообщало ИА REGNUM, договор о создании Союзного государства Россия и Белоруссия подписали 8 декабря 1999 года.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Нападение на Василия Уткина: журналиста облили неизвестной жидкостью
Как сообщил сам журналист в одной из социальных сетей, на него напал неизвестный молодой человек, который брызнул в лицо пострадавшего какой-то жидкостью.
Обновлено в 17:45
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
Очевидец назвал Викторию Скрипаль инициатором драки в Ярославле
Ранее Виктория Скрипаль рассказала агентству, что накануне пришла в офис ТСЖ вместе с супругом забирать дела у прежнего председателя, которого, по словам собеседницы, переизбрали, и передать документы новому председателю.
Обновлено в 15:48
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Политика
Путин уволил близкого к семье Арашуковых прокурора
Обновлено в 06:45
Авто
Ford объявил распродажу автомобилей в России
Компания Ford Sollers объявила о распродаже автомобилей в России после принятия решения уйти из легкового сегмента российского рынка, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.
Обновлено в 09:22
Космос
«Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой
Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space).
Обновлено в 17:04
Футбол
«Барселона» и «Вильярреал» забили на двоих 8 мячей
«Барселона» с 70-ю очками осталась лидером турнирной таблицы. «Вильярреал», набрав 30 очков, укрепился на 17-м месте.
Обновлено в 17:24
Экономика
«Интер РАО» и Ростех создали СП в сфере big data
Как сообщается в пресс-релизе "Интер РАО", компания создана для совместной разработки и продвижения отечественных технологий в сфере цифровизации энергетической отрасли, в том числе в части управления большими массивами данных.
Обновлено в 13:23
Технологии
Определены разработчики дорожных карт по цифровым технологиям
Развитие девяти "сквозных" цифровых технологий предусмотрено федеральным проектом "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (мероприятие 03.01.001.002.004).
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
США отменили поставки Турции оборудования для F-35 из-за С-400
В понедельник, 1 апреля, стало известно, что Соединенные Штаты отменили поставки оборудования для многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 в Турцию.
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие
В Саудовской Аравии начато строительство первого военного авиацентра
Первый военный авиационный центр откроется в восточной провинции Саудовской Аравии, сообщил официальный Twitter-аккаунт Министерства иностранных дел королевства.
Обновлено вчера в 11:18
Футбол
Азмуна признали лучшим игроком РПЛ в марте
24-летнего нападающего «Зенита» Сердара Азмуна признали лучшим игроком РПЛ в марте, сообщили в официальном твиттере организации.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие
Юнармейцы Хабаровска готовятся к параду в День Победы
Обновлено в 04:40
Политика
Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодках
Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 09:43
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Экономика
Биткоин растет более чем на 15%
Цена биткоина 2 апреля утром растет более чем на 15% на фоне возвращения на рынок крупных игроков, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Россиянина задержали при попытке вывезти своих детей из Швеции
В Польше задержали россиянина при попытке вывезти своих детей из Швеции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:43
Происшествия
В Кабардино-Балкарии неизвестный открыл стрельбу по полицейским
Водитель машины открыл по ним огонь, после чего ему удалось скрыться", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:45
Политика
Президент Алжира подал в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Появилось видео взрыва в академии в Петербурге
Обновлено в 16:02
Происшествия
На МКАД столкнулись восемь автомобилей
Обновлено в 17:30