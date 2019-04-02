Футбол

Неймар в среду возобновит тренировки. Он пройдет тесты на полеSports.ru 13:58

«ПСЖ» рассказал о самочувствии форварда Неймара, не играющего с 23 января из-за рецидива травмы пятой плюсневой кости. Восстановление Неймара после повреждения идет хорошо. 27-летний бразилец в среду возобновит тренировки, чтобы врачи клуба смогли провести необходимые тесты на поле.
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Неймар в среду возобновит тренировки с ПСЖ

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Неймар вернется к тренировкам 3 апреля

Матч ТВ14:18

Неймар в среду возобновит тренировки. Он пройдет тесты на поле

Sports.ru13:58

Неймар в среду приступит к тренировкам после травмы

РИА Новости13:58

Неймар возобновит тренировки в среду. Он не играет с 23 января

Спорт-Экспресс13:54

Неймар вернется к тренировкам 3 апреля

Sportbox.RU14:18
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:14, Ашберн
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Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.
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Умер звезда рокабилли Билли Адамс

Исполнитель рокабилли Билли Адамс скончался 30 марта 2019 года в возрасте 79 лет в Уэстморленде, штат Теннесси.
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Фарион требует посадить Зеленского за русский язык

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Компания Ford официально представила кроссовер Kuga нового поколения.
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Москвичам обещают весеннее тепло

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Экономика

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.
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Мик Шумахер впервые сел за руль болида Формулы-1 «Феррари»

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик, в январе этого года вошедший в молодёжную академию «Скудерии», оперативно получил возможность проехать за рулём боевого болида Ф-1 — крайне удачно подвернулись тесты после Гран-при Бахрейна.
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Обновлено в 14:20
Экономика

Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

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Обновлено вчера в 06:40
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Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России по биатлону

Биатлонист Дмитрий Малышко, выступающий за команду Санкт-Петербурга, не смог вовремя стартовать в эстафетной гонке чемпионата России, который проходит в Тюмени.
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Российский производитель беспилотников может переехать в США

Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
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Звезда «Дома-2» Марина Мексика призналась, что решилась на четвертую ринопластику.
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Матч за Суперкубок России 6 июля 2019 года пройдёт на обновлённой "ВТБ Арене". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
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Певица Эдита Пьеха и еще несколько заслуженных деятелей культуры из Петербурга вновь могут не стать почетными гражданами Северной столицы.
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