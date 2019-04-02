Футбол
Неймар в среду возобновит тренировки. Он пройдет тесты на полеSports.ru 13:58
«ПСЖ» рассказал о самочувствии форварда Неймара, не играющего с 23 января из-за рецидива травмы пятой плюсневой кости. Восстановление Неймара после повреждения идет хорошо. 27-летний бразилец в среду возобновит тренировки, чтобы врачи клуба смогли провести необходимые тесты на поле.
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