Футбол

Неймар в среду приступит к тренировкам после травмыРИА Новости 13:58

Нападающий "Пари Сен-Жермен" бразилец Неймар в среду возобновит тренировки после травмы, сообщается в микроблоге французского футбольного клуба в Twitter. Также "ПСЖ" объявил, что бразильский форвард через две недели пройдет полное медицинское обследование.
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