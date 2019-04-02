Неймар в среду приступит к тренировкам после травмыРИА Новости 13:58

Нападающий "Пари Сен-Жермен" бразилец Неймар в среду возобновит тренировки после травмы, сообщается в микроблоге французского футбольного клуба в Twitter. Также "ПСЖ" объявил, что бразильский форвард через две недели пройдет полное медицинское обследование.

Неймар в среду приступит к тренировкам после травмы

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