Футбол
Неймар в понедельник присоединится к «ПСЖ» и встретится с ЛеонардоSports.ru вчера в 13:14
27-летний бразилец вечером 13 июля вылетит на частном самолете в столицу Франции, а в понедельник присоединится к «ПСЖ», сообщает Diario Sport со ссылкой на окружение Неймара. В понедельник также состоится встреча между футболистом и спортивным директором Леонардо.
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Футбол
Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»
Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
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Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
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В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной
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Аналитики сообщили о самом высоком с 2007 года риске рецессии в Великобритании
Великобритания столкнулась с самым высоким за 12 лет риском рецессии и плохо подготовлена к тому, чтобы справиться с ней, приводит данные аналитического центра Resolution Foundation газета The Financial Times.
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Вместе с Джексон-Коэном в картине снимется Элизабет Мосс, Сторм Рид, Харриет Дайер и другие.
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Зеленский призвал уйти в отставку главу фискальной службы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, он обещал сделать это сегодня же, сообщает пресс-служба главы Украины.
Обновлено вчера в 14:54
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МЧС сообщило о сокращении числа подтопленных домов под Иркутском вдвое
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ГП нашла нарушения сроков выплат пострадавшим от паводка под Иркутском
Обновлено вчера в 11:18
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Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
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Роcсиянки обыграли Канаду на групповом этапе ЧМ по водным видам спорта
В матче групоового этапа чемпионата мира по водным видам спорта женская сборная России по водному поло обыграла команду Канады.
Обновлено в 00:09
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Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено 12 июля в 08:03
Происшествия
На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта
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Обновлено вчера в 18:23
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 5G имеет серьезные проблемы с батареей
Как известно, компании Samsung ранее пришлось отозвать устройства Galaxy Note 7 и в итоге прекратить их продажи.
Обновлено вчера в 16:48
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Немецкий политолог рассказал об «огромной победе» Путина в Турции
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Обновлено вчера в 22:58
Политика
ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено вчера в 13:43
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Календарь от «Вечерки»: 14 июля - Кузьма и Демьян, Летние Кузьминки
Обновлено вчера в 22:29
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В финале Лиги наций, который состоится в ночь на 15 июля, российские спортсмены встретятся с победителем матча между командами США и Бразилии.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
В Дегтярске пенсионер хотел установить памятную табличку Никсону
Накануне в городе Дегтярск Свердловской области сотрудники полиции задержали местного жителя, который хотел установить памятную табличку 37 президенту США Ричарду Никсону, в прошлом посещавшему этот город.
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В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
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На Луизиану обрушился ураган «Барри»
Более 50 тысяч человек остались без электричества. Самым разрушительным в истории Луизианы стал ураган "Катрина".
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