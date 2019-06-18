Футбол
Неймар уже договаривается с «Барселоной» о возвращенииSport24.ru 19:24
Возвращение нападающего «ПСЖ» Неймара в «Барселону» идет полным ходом, утверждает Globo Esporte.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 22:48, Вашингтон
Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Культура
Азиза раскрыла связь Талькова с криминальным авторитетом
Эстрадная певица Азиза в эфире передачи Дмитрия Шепелева «На самом деле» рассказала, как Игорь Тальков пытался свести ее с «криминальным авторитетом» за несколько месяцев до смерти артиста.
Обновлено в 13:49
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Экономика
Назван главный способ сокращения курения
Общество, в свою очередь, продвигает ограничения на курение в общественных местах, что ведет к увеличению бюджетных ассигнований на борьбу с табаком.
Обновлено в 21:28
Происшествия
В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе
В Ростове-на-Дону более 80 спасателей МЧС участвуют в тушении пожара повышенного уровня сложности на складе, есть риск распространения огня на соседние здания.
Обновлено в 21:35
Политика
Еврокомиссия пожаловалась на российские меры импортозамещения
Еврокомиссия включила РФ в список стран, которые, по мнению еврочиновников, создали наибольшее число "торговых барьеров" для европейских компаний, говорится в обнародованном в понедельник докладе за 2018 год.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Обновлено в 22:44
Общество
Российские города с наибольшим количеством невест назвали эксперты
В названных городах отмечен наиболее высокий спрос на свадебные платья.
Обновлено в 22:17
Политика
Установлены имена лиц, причастных к убийству Захарченко
Представителями спецслужб ДНР установлены имена тех, кто причастен к убийству главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова к диалогу с «сепаратистами».
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
Умерла дизайнер, актриса и писательница Глория Вандербилт
Обновлено в 11:50
Общество
«Магнит» начал принимать использованные банки и бутылки
Сеть магазинов "Магнит" установит пандоматы для приема алюминиевых банок и пластика, сообщает RNS.
Обновлено в 11:10
Политика
США показали новые кадры с места инцидента в Оманском заливе
Обнародованные Пентагоном кадры, по убеждению американской стороны, доказывают причастность иранских военных к инциденту в Оманском заливе.
Обновлено в 18:56
Политика
Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ
В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:19
Авто
Представлен обновленный электромобиль Renault Zoe
Вышедший в 2012 году хэтчбек Renault Zoe — один из самых популярных электромобилей в Европе: в прошлом году продано 37,8 тысячи машин (Nissan Leaf нашел 38,7 тысячи покупателей), а общий тираж уже превысил 150 тысяч экземпляров.
Обновлено в 11:03
Общество
Козерога может подвести дипломатичность, а день Льва обещает быть загруженным и суетливым. Гороскоп на 18 июня
Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Овна в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним.
Обновлено в 19:15
Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Обновлено в 19:51
Политика
В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам
В Луганске отрыли памятник журналистам ВГТРК — Игорю Корнелюку и Антону Волошину, которые погибли в Донбассе пять лет назад.
Обновлено в 11:18
Культура
У популярной певицы в США во время выступления треснул костюм
Популярная американская хип-хоп исполнительница Карди Би попала в неловкую ситуацию после того, как во время выступления у нее порвался комбинезон.
Обновлено в 19:45
Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Происшествия
В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается во вторник на официальном сайте аэропорта Якутск.
Обновлено в 20:42
Технологии
Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR
Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).
Обновлено в 09:30
Политика
Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбас являются частью Украины.
Обновлено в 22:14
Единоборства
Хабиб считает, что реванш с Макгрегором состоится
Напомним, бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. Нурмагомедов получил соперника.
Обновлено в 20:15
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»
Мэрия Екатеринбурга убрала табличку с надписью "Город бесов", появившуюся в ночь на 17 июня на въезде в город на трассе из аэропорта Кольцово.
Обновлено в 05:06
Политика
Трамп пообещал выслать миллионы мигрантов на следующей неделе
На следующей неделе США начнут массовую депортацию нелегальных мигрантов, заявил во вторник, 18 июня, в Twitter американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 22:21
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18