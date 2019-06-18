Футбол

Неймар уже договаривается с «Барселоной» о возвращенииSport24.ru 19:24

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Возвращение нападающего «ПСЖ» Неймара в «Барселону» идет полным ходом, утверждает Globo Esporte.
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Неймар уже договаривается с «Барселоной» о возвращении

Sport24.ru19:24

СМИ: футболист ПСЖ Неймар близок к возвращению в «Барселону»

ТАСС22:22

СМИ: «Барселона» готова предложить за Неймара 100 миллионов евро и одного из игроков

Спорт-Экспресс17:42

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Матч ТВ21:55

Источник: Неймар близок к возвращению в Барселону

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LiveSport.ru17:57

Неймар готовится к возвращению в «Барселону», сообщают СМИ

Газета.Ru21:48
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