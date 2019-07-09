Футбол

Неймар уверен в возвращении в «Барселону»Советский спорт 04:18

Форвард Пари Сен-Жермен Неймар уверен, что до закрытия трансферного окна вернется в Барселону, сообщает Газета.Ru со ссылкой на RMC. 27-летний бразилец не намерен портить отношения с руководством чемпионов Франции, поэтому не собирается публично критиковать клуб, в котором провел два года.
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