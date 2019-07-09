Футбол
Неймар уверен, что вернется в «Барселону»ProstoProSport 00:42
Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар уверен, что вернется в «Барселону» этим летом, сообщает RMC. 27-летний спортсмен уже проинформировал свой ближний круг о грядущей смене клубной прописки.
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Месси постоянно зовет Неймара обратно в «Барселону». Бразилец уверен, что вернется
Sport24.ruвчера в 16:23
Неймар не будет заявлять об уходе из «ПСЖ», но рассчитывает перейти в «Барсу» этим летом
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