Футбол
Неймар уверен, что вернется в «Барселону»ProstoProSport 00:42
Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар уверен, что вернется в «Барселону» этим летом, сообщает RMC. 27-летний спортсмен уже проинформировал свой ближний круг о грядущей смене клубной прописки.
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Месси постоянно зовет Неймара обратно в «Барселону». Бразилец уверен, что вернется
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