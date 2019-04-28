Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка ФранцииИзвестия вчера в 22:25
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу. Инцидент произошел во время награждения на стадионе «Стад де Франс», где столичный клуб уступил в серии пенальти «Ренну».
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:29, Ашберн
Политика
Путин назвал тему возможных переговоров с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможности проведения переговоров с избранным президентом Украины комиком и шоуменом Зеленским.
Обновлено вчера в 08:00
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи.
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Лучший способ помирить Россию и США назвали американские СМИ
США и Россия могут заключить временное соглашение, направленное против Китая, чтобы нормализовать отношения между двумя странами.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
У МакSим случилась потеря памяти после ДТП
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Модель-мужчина умер на подиуме в Сан-Паулу
Модель Талес Котта умер на подиуме во время дефиле в финальный день недели моды в бразильском Сан-Паулу.
Обновлено в 01:30
Футбол
Сарри заявил о желании остаться в «Челси»
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри хочет остаться в лондонском клубе и в течение двух лет сделать синих претендентом на чемпионский титул в английской Премьер-лиге.
Обновлено в 04:04
Гаджеты
Поставки смартфонов Sony упали до рекордно низкого уровня
Японская корпорация Sony поставила в первом квартале года 1,1 млн смартфонов, что является самым низким показателем компании за последние 10 лет.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ
Обновлено вчера в 12:32
Единоборства
Донейр вышел в финал Всемирной боксерской суперсессии
Обновлено в 01:40
Общество
Арктический воздух принесет похолодание в Москву
Не выше +15 градусов поднимется температура воздуха в Москве и временами будут идти дожди. Такой прогноз дали столичные синоптики.
Обновлено в 01:33
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Гаджеты
Xiaomi Mi 9 получит функцию плавного зума
Три объектива смартфона Xiaomi Mi 9 позволяют пользователю выбирать разные фокусные расстояния, но для этого в каждый конкретный момент времени нужно выбирать конкретный объектив.
Обновлено в 02:13
Хоккей
Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира
Обновлено вчера в 17:01
Космос
Запуск спутника «Глонасс-М» с Плесецка отложили на 2 недели
Запуск навигационного спутника "Глонасс-М" переносится на две недели.
Обновлено вчера в 20:08
Хоккей
«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина
В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
Обновлено в 02:08
Религия
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в храм Христа Спасителя
Частица благодатного огня из Иерусалима была доставлена в храм Христа Спасителя, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
В бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию
Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено вчера в 22:14
Наука
Манипулятор со структурой позвоночника научили сопротивляться кручению
Структура из чередующихся 3D-печатных «позвонков» позволяет манипулятору изгибаться в двух направлениях и сопротивляться кручению.
Обновлено 26 апреля в 12:40
Происшествия
Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге
Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Авто
Opel снова начнет сборку автомобилей в России
Немецкий автоконцерн Opel возобновит сборку своих легковых автомобилей на территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 15:56
Политика
Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением и назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным.
Обновлено в 02:41
Авто
Автоэксперты назвали тройку лучших хетчбэков 2019 года
Рейтинг лучших хетчбэков гольф-класса 2019 года составили автоэксперты.
Обновлено в 01:55
Авто
В Сети представили рендеры кроссовера Ford Mustang
Независимые художники представили свое видение новинки.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного
Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено вчера в 07:53
Наука
Определены наилучшие для творчества периоды жизни
Обновлено 26 апреля в 05:57
Общество
Французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Французский путешественник Жан-Жак Савен завершил вечером в субботу, 27 апреля, пересечение Атлантического океана в бочке.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Во Владивостоке на международном турнире по самбо произошла драка
Обновлено вчера в 14:40