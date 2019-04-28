Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка ФранцииИзвестия вчера в 22:25

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу. Инцидент произошел во время награждения на стадионе «Стад де Франс», где столичный клуб уступил в серии пенальти «Ренну».

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Политика В Германии предложили новую стратегию по Донбассу Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.

Политика Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.

Происшествия В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.

Политика Геращенко пожаловалась на «незаконную паспортизацию» Путина Отменить указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса требует первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Футбол «Уфа» разгромила «Урал» в матче чемпионата России по футболу Футболисты «Уфы» обыграли екатеринбургский «Урал» со счетом 4:1 в матче 26-го чемпионата России, говорится в сообщении на сайте Российской премьер-лиги.

Политика The National Interest предложил план примирения США с Россией США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.

Кино Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры Последняя часть фантастического фильма «Мстители: Финал» за первый день проката собрала по всему миру $644 млн, что стало рекордной суммой, сообщает CNBC.

Экономика Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Большинство управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан, по результатам первого квартала показали доходность инвестирования выше или на уровне показателей ВЭБ.РФ.

Происшествия На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.

Политика В Испании стартовали парламентские выборы В феврале премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что досрочные парламентские выборы в стране состоятся 28 апреля.

Хоккей В РУСАДА прокомментировали ситуацию с допинг-тестами «Авангарда» Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что агентство ждет объяснений от ФХР, КХЛ и «Авангарда» по ситуации с прохождением игроками омской команды допинг-тестов во время финальной серии Кубка Гагарина.

Армия и оружие Опубликовано видео полета опытного МС-21-300 Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.

Политика Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь По предварительной информации, мужчина умер в больнице из-за внутреннего кровоизлияния. Бывшему главе региона было 64 года.

Происшествия На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.

Единоборства Херманссон победил «Жакаре» Соузу на турнире UFC on ESPN 3 В городе Санрайз (штат Флорида, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 3. Главным его событием стала встреча средневесов Роналдо «Жакаре» Соуза и Джека Херманссона.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов Курс российской валюты на старте торгов в пятницу, 26 апреля, умеренно снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Происшествия В Казани сбили женщину, перебегавшую через магистраль с коляской В Сети появилось видео, на котором женщину с коляской, перебегавшую дорогу в неположенном месте, сбивает автомобиль.

Футбол Лаос рассудит «Тоттенхэм» и «Аякс» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на первом матче полуфинала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».

Религия Путин поздравил россиян с Пасхой Президент России Владимир Путин поздравил православных с Пасхой.

Авто Объявлена дата презентации серийного кросс-купе Renault Arkana Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.

Общество Омич попросил Путина поднять пенсию из-за долгов по кредиту Мизерная пенсия и тяжелое заболевание вынудили 66-летнего жителя Омска Владимира И. взять кредит в одном из банков.

Наука Преподаватель из Оксфорда рассказал о живущих среди людей пришельцах Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи заявил, что представители внеземных цивилизаций уже давно проживают на Земле среди людей.

Политика Британия нашла способ противодействовать России и Китаю Например, у властей появится более эффективный и простой способ выдворения иностранных разведчиков, даже если у них есть основания для пребывания на территории Великобритании.

Общество Синоптики предупредили о заморозках в Москве По словам синоптиков, днем 29 апреля ожидается до 12 градусов тепла, а в ночные часы температура составит около нуля градусов в городе, а по области — до –3 градусов.