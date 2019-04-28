Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка ФранцииИзвестия 22:25
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу. Инцидент произошел во время награждения на стадионе «Стад де Франс», где столичный клуб уступил в серии пенальти «Ренну».
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 23:47, Ашберн
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 13:38
Здоровье
Диетолог порекомендовал суточную порцию пасхального кулича
Как сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову, на Пасху после поста не желательно есть более 200 граммов кулича.
Обновлено в 06:25
Религия
Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступлением Пасхи
Обновлено в 10:25
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
Политика
Названа причина возможного возникновения «второго Чернобыля»
Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено в 18:48
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на победу дочки Алсу в «Голосе» одним символом
Наставница шоу «Голос» Светлана Лобода после победы дочки Алсу Микеллы Абрамовой опубликовала в своем аккаунте в Instagram фотографии других участников финала.
Обновлено в 03:36
Политика
Зеленский ответил на предложение Путина о паспортах для украинцев
Актер Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, но пока не вступил в должность, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что упрощенная процедура получения российского гражданства может быть распространена на всех украинцев.
Обновлено в 22:05
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие
Армия Хафтара обстреляла склад боеприпасов в Триполи, сообщают СМИ
Военно-воздушные силы Национальной ливийской армии (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара обстреляли склад боеприпасов вооруженных группировок в Триполи, сообщает портал Akhbar Libya со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 18:58
Экономика
Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Обновлено в 04:11
Политика
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным
По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Посольство хочет поставить памятник Церетели в Буэнос-Айресе
Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что памятник работы скульптора Зураба Церетели может появиться в сквере имени России в Буэнос-Айресе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:51
Хоккей
«Бостон» — «Коламбус»: Панарин забросил две шайбы во втором периоде
Дублем в составе гостей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Первую шайбу россиянин забросил в большинстве на 22-й минуте.
Обновлено в 21:53
Авто
Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы
Как выяснилось, почти половина (42%) российских автомобилистов каждый месяц тратит на заправку автомобиля более 4 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 10:28
Политика
Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ
Обновлено в 18:48
Политика
National Interest рассказал о способе «помирить» Россию и США
Для нормализации отношений между странами США могли бы заключить временное соглашение с Россией, которое затем можно будет заменить постоянным договором.
Обновлено в 23:13
Происшествия
В Ленобласти исправную трубу починили за 11 миллионов рублей
Подозреваемые получили из областного бюджета и средств муниципального образования 11 миллионов рублей.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Воронежской области тушат крупный пожар
В ночь на воскресенье, 28 апреля, в селе Нечаевка Новоусманского района Воронежской области вспыхнул пожар в здании распределительного центра розничной сети "Магнит".
Обновлено в 19:32
Авто
Названы самые популярные случаи обмана на СТО
Эксперты назвали наиболее популярные обманы ремонтников, вводящих в заблуждение водителей.
Обновлено в 10:40
Общество
Гороскоп на 28 апреля: удачные моменты у Стрельцов и вдохновляющий день для Близнецов
Астропрогноз на 28 апреля, составленный экспертами сервиса Astrostar.ru, представляет своим читателям ИА IrkutskMedia (ИркутскМедиа).
Обновлено в 19:00
Политика
Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
Обновлено вчера в 12:35
Экономика
Счетная палата Дагестана выявила 280 недостроев на 21 млрд рублей
Объем незавершенного строительства в Дагестане на начало 2019 года составляет 280 объектов на общую сумму 21,2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:00
Кино
«Мстители: Финал» уже собрали в прокате 644 млн долларов
Обновлено в 19:13
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Футбол
Тренер «Ювентуса» велел экспертам заткнуться после ничьей с «Интером»
У наставника туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после игры 34-го тура Серии А с "Интером" (1:1) произошел конфликт с экспертами Sky Sport Italia, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:16