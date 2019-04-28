Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка ФранцииИзвестия вчера в 22:25
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу. Инцидент произошел во время награждения на стадионе «Стад де Франс», где столичный клуб уступил в серии пенальти «Ренну».
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Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено вчера в 03:19
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На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
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Сульшер: «„МЮ“ не нужны игроки, движимые деньгами или славой»
Игроки, движимые только деньгами или славой, не подходят ни для «МЮ», ни для любой другой моей команды.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета
Судя по данным сайта Flightradar, самолет, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно.
Обновлено вчера в 12:09
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Лолита сообщила о слежке за ней
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Обновлено вчера в 22:05
Общество
Гороскоп на 28 апреля: удачные моменты у Стрельцов и вдохновляющий день для Близнецов
Астропрогноз на 28 апреля, составленный экспертами сервиса Astrostar.ru, представляет своим читателям ИА IrkutskMedia (ИркутскМедиа).
Обновлено вчера в 19:00
Гаджеты
За прошлый квартал Sony продала всего 1,1 млн смартфонов
Прошлый год был самым худшим за всю историю Sony, если говорить о продажах смартфонов, а текущий явно будет ещё хуже.
Обновлено вчера в 15:06
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Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Религия
Благодатный огонь встретят во Внукове
Благодатный огонь сходит каждый год в храме Гроба Господня накануне православной Пасхи.
Обновлено вчера в 02:49
Религия
Короткие трогательные SMS-поздравления с Пасхой 2019 для родных и друзей
Предлагаем несколько трогательных стихотворных поздравлений, которые можно послать в виде SMS-сообщений или через соцсети.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
Пьяный дезертир ВСУ подорвался на украинской мине
При передвижении вблизи позиций батальона солдат подорвался на мине, установленной ранее его же сослуживцами, в результате чего получил осколочные ранения, — сказал Филипоненко во время выступления, опубликованного на YouTube-канале Народной милиции ЛНР.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
В Красноярске загорелся завод, где производятся ракеты «Сармат»
На заводе «Красмаш», который является производителем ракет «Сармат» и «Синева», произошёл пожар.
Обновлено 26 апреля в 10:50
Политика
Эксперты опасаются возникновения «второго Чернобыля» на Украине
Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в результате чего в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине подобно той, что произошла на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:14
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В сирийском Алеппо открылась новая поликлиника
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«Мстители: Финал» установили рекорд в мировом прокате
Обновлено вчера в 22:40
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«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании и обеспечила себе победу в турнире.
Обновлено вчера в 17:16
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 12:53
Авто
Opel возобновит выпуск автомобилей в России уже летом этого года
Компания Opel сообщила, что готова вернуться на авторынок России и даже запустить локализованное производство и выпуск авто коммерческого сегмента.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ
Обновлено вчера в 18:48
Футбол
«ПСЖ» уступил «Ренну» в финале кубка Франции
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» уступил в серии послематчевых пенальти футболистам «Ренна» в матче финала Кубка Франции по футболу.
Обновлено в 00:22
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СМИ нашли Зеленского в запретном для журналистов турецком отеле
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Названа возможная причина пожара на складе «Магнита» под Воронежем
Пожар на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", мог начаться с верхних этажей стеллажей, сообщил РИА Новости замглавы администрации Новоусманского района по строительству и ЖКХ Андрей Колыванов.
Обновлено в 00:11
Хоккей
«Даллас» сравнял счет в серии с «Сент-Луисом»
Хоккеисты «Сент-Луиса» во втором матче полуфинальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги уступили «Далласу».
Обновлено вчера в 18:06
Наука
Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах
Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
Антисемитское письмо появилось в интернете перед стрельбой в синагоге
Незадолго до стрельбы в синагоге в калифорнийском городе Поуэй в Сети было опубликовано письмо с антисемитскими высказываниями под именем подозреваемого Джона Ирнеста.
Обновлено вчера в 22:58