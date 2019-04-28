Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка ФранцииИзвестия вчера в 22:25

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу. Инцидент произошел во время награждения на стадионе «Стад де Франс», где столичный клуб уступил в серии пенальти «Ренну».

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

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