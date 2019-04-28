Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка ФранцииИзвестия вчера в 22:25

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу. Инцидент произошел во время награждения на стадионе «Стад де Франс», где столичный клуб уступил в серии пенальти «Ренну».
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Неймар раскритиковал молодых игроков «ПСЖ»

Матч ТВ03:18

Неймар забил и ударил фаната, Мбаппе удалился, а «ПСЖ» влетел по пенальти в финале Кубка Франции

Sport24.ru04:08

Неймар пошел по стопам Макгрегора и ударил фаната

Газета.Ruвчера в 22:00

Неймар: молодым игрокам «ПСЖ» нужно больше слушать, чем говорить

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Неймар ударил болельщика по лицу после матча с «Ренном»

Sports.ru04:24

"Он дал мне картошку!" Неймар ударил болельщика на "Стад де Франс"

Спорт-Экспресс04:58

Неймар ударил болельщика после проигрыша в финале Кубка Франции по футболу

ТАССвчера в 21:24
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Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса в России

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса на рынке РФ.
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На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Здоровье

В уфимском детском саду выявили опасное заболевание

В одном из уфимских детских садов ребенок, по предварительным данным, заболел коклюшем. Об этом пока сообщают только в социальных сетях.
Обновлено в 03:19
Наука

В Чили обнаружили самый древний человеческий след в Америке

Ученые в Чили обнаружили самый древний человеческий след на американском континенте возрастом около 15,6 тысяч лет, сообщает телеканал Telesur.
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Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми

Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Политика

Украинцам могут упростить получение российского гражданства

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 24 апреля, стало известно о том, что Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 04:48
Религия

Путин поздравил православных с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
Обновлено в 02:17
Религия

Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя

Благодатный огонь из Иерусалима привезли в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:54
Шоу-бизнес

Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»

Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено вчера в 15:09
Транспорт

В ЕС все чаще можно столкнуться с хамством на дорогах, заявил эксперт

Проявления агрессии, хамства и насилия становятся все более распространенными явлениями на дорогах в Европе, стресс из-за пробок портит водителей, но решать эту проблему увеличением штрафов непродуктивно, нужно повышать эффективность контроля и развивать общественный транспорт, заявил РИА Новости представитель института дорожной безопасности VIAS в Брюсселе Бенуа Годар.
Обновлено в 01:17
Авто

Эксперты рассказали о судьбе автомобилей СССР в Кубе, Китае и Корее

Эксперты рассказали о судьбе автомобилей СССР в разных социалистических странах.
Обновлено вчера в 22:30
Общество

Медведев поручил откорректировать график работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение откорректировать графики работы школ и детских садов.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия

В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»

В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
Обновлено в 01:51
Политика

Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено вчера в 18:48
Шоу-бизнес

Лобода больше не вернется в шоу «Голос»

Нателла Крапивина – продюсер певицы Светланы Лободы – заявила, что для звезды «история «Голоса» окончена».
Обновлено в 04:43
Происшествия

Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в подмосковном Ступине

Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в подмосковном Ступине.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия

В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера

В Петербурге скончалась пассажирка катера, который перевернулся в субботу вечером в Финском заливе.
Обновлено в 04:00
Общество

Новый порядок прохождения диспансеризации и профосмотров приняли в РФ

Новый порядок прохождения диспансеризации и ежегодных профилактических медицинских осмотров принят и зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации накануне, 25 апреля.
Обновлено 26 апреля в 07:10
Происшествия

Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес

Дана Борисова оценила ситуацию вокруг финала шоу «Голос. Дети»

По словам Борисовой, участие дочери Алсу в конкурсе стало неким вызовом.
Обновлено вчера в 11:43
Кино

95 лет со дня рождения Донатаса Баниониса

Обновлено в 01:20
Происшествия

Число погибших из-за вируса Эболы в ДРК с лета превысило 900 человек

Свыше 900 человек погибло с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 05:13
Общество

AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке

Обновлено в 04:40
Происшествия

Украинский военный погиб при взрыве в Николаеве

Обновлено в 04:16
Армия и оружие

В Китае создали копию российского истребителя Су-35

Разработчики из Китая уже завершили работы над Shenyang J-11D и провели испытания самолёта, после чего заявили, что их истребитель имеет те же возможности, что и российский Су-35.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Полет опытного образца лайнера МС-21-300 попал на видео

Авиастроительная корпорация «Иркут» опубликовала видео полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.
Обновлено в 04:47
Хоккей

В РУСАДА прокомментировали ситуацию с допинг-тестами «Авангарда»

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что агентство ждет объяснений от ФХР, КХЛ и «Авангарда» по ситуации с прохождением игроками омской команды допинг-тестов во время финальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 15:02
Футбол

Арустамян считает, что «Челси» обыграет в гостях «Манчестер Юнайтед»

"Челси" же Арустамян считает более сбалансированной, играющей командой, поэтому он уверен в победе "аристократов".
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Экономика

Съемные квартиры выросли в цене

Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Политика

Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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