Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка ФранцииИзвестия вчера в 22:25
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу. Инцидент произошел во время награждения на стадионе «Стад де Франс», где столичный клуб уступил в серии пенальти «Ренну».
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Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса в России
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса на рынке РФ.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Здоровье
В уфимском детском саду выявили опасное заболевание
В одном из уфимских детских садов ребенок, по предварительным данным, заболел коклюшем. Об этом пока сообщают только в социальных сетях.
Обновлено в 03:19
Наука
В Чили обнаружили самый древний человеческий след в Америке
Ученые в Чили обнаружили самый древний человеческий след на американском континенте возрастом около 15,6 тысяч лет, сообщает телеканал Telesur.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Политика
Украинцам могут упростить получение российского гражданства
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 24 апреля, стало известно о том, что Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 04:48
Религия
Путин поздравил православных с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
Обновлено в 02:17
Религия
Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя
Благодатный огонь из Иерусалима привезли в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»
Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено вчера в 15:09
Транспорт
В ЕС все чаще можно столкнуться с хамством на дорогах, заявил эксперт
Проявления агрессии, хамства и насилия становятся все более распространенными явлениями на дорогах в Европе, стресс из-за пробок портит водителей, но решать эту проблему увеличением штрафов непродуктивно, нужно повышать эффективность контроля и развивать общественный транспорт, заявил РИА Новости представитель института дорожной безопасности VIAS в Брюсселе Бенуа Годар.
Обновлено в 01:17
Авто
Эксперты рассказали о судьбе автомобилей СССР в Кубе, Китае и Корее
Эксперты рассказали о судьбе автомобилей СССР в разных социалистических странах.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Медведев поручил откорректировать график работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение откорректировать графики работы школ и детских садов.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»
В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
Обновлено в 01:51
Политика
Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»
Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено вчера в 18:48
Шоу-бизнес
Лобода больше не вернется в шоу «Голос»
Нателла Крапивина – продюсер певицы Светланы Лободы – заявила, что для звезды «история «Голоса» окончена».
Обновлено в 04:43
Происшествия
Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в подмосковном Ступине
Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в подмосковном Ступине.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера
В Петербурге скончалась пассажирка катера, который перевернулся в субботу вечером в Финском заливе.
Обновлено в 04:00
Общество
Новый порядок прохождения диспансеризации и профосмотров приняли в РФ
Новый порядок прохождения диспансеризации и ежегодных профилактических медицинских осмотров принят и зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации накануне, 25 апреля.
Обновлено 26 апреля в 07:10
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Дана Борисова оценила ситуацию вокруг финала шоу «Голос. Дети»
По словам Борисовой, участие дочери Алсу в конкурсе стало неким вызовом.
Обновлено вчера в 11:43
Кино
95 лет со дня рождения Донатаса Баниониса
Обновлено в 01:20
Происшествия
Число погибших из-за вируса Эболы в ДРК с лета превысило 900 человек
Свыше 900 человек погибло с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 05:13
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Обновлено в 04:40
Происшествия
Украинский военный погиб при взрыве в Николаеве
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
В Китае создали копию российского истребителя Су-35
Разработчики из Китая уже завершили работы над Shenyang J-11D и провели испытания самолёта, после чего заявили, что их истребитель имеет те же возможности, что и российский Су-35.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Полет опытного образца лайнера МС-21-300 попал на видео
Авиастроительная корпорация «Иркут» опубликовала видео полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.
Обновлено в 04:47
Хоккей
В РУСАДА прокомментировали ситуацию с допинг-тестами «Авангарда»
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что агентство ждет объяснений от ФХР, КХЛ и «Авангарда» по ситуации с прохождением игроками омской команды допинг-тестов во время финальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 15:02
Футбол
Арустамян считает, что «Челси» обыграет в гостях «Манчестер Юнайтед»
"Челси" же Арустамян считает более сбалансированной, играющей командой, поэтому он уверен в победе "аристократов".
Обновлено в 05:43
Экономика
Съемные квартиры выросли в цене
Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Политика
Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27