Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка ФранцииИзвестия вчера в 22:25

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу. Инцидент произошел во время награждения на стадионе «Стад де Франс», где столичный клуб уступил в серии пенальти «Ренну».
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