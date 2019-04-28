Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка ФранцииИзвестия вчера в 22:25

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу. Инцидент произошел во время награждения на стадионе «Стад де Франс», где столичный клуб уступил в серии пенальти «Ренну».
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Неймар прокомментировал свой удар болельщика

Чемпионат10:17

Неймар признал, что поступил неправильно, ударив болельщика «Ренна»

Sport24.ru07:53

Фанат, которого ударил Неймар: «Я не оскорблял его. Я сказал, что „ПСЖ“ никакой»

Бомбардир.ру07:59

Неймар признал неправоту в конфликте с болельщиком

Газета.Ru08:15

"Я не оскорблял Неймара!" Болельщик – о стычке с нападающим "ПСЖ"

Спорт-Экспресс06:21

Болельщик «Ренна» прокомментировал конфликт с Неймаром

Матч ТВ06:40

Неймар ударил болельщика после проигрыша в финале Кубка Франции по футболу

ТАССвчера в 21:24
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Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Происшествия

На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОН

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области RT сообщили, что на место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОНа.
Обновлено в 09:58
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 13:14
Шоу-бизнес

Лобода наградила проигравших в финале «Голоса» детей

Встреча прошла вместе с Аллой Пугачевой, которая наградила детей «Золотыми звездами Аллы» — премией, учрежденной Пугачевой в 2005 году, для молодых исполнителей и признанных музыкантов.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей

Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Политика

Песков рассказал о впечатлениях от Ким Чен Ына

Обновлено в 07:29
Политика

В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского

Сотрудники турецкого отеля в районе Бодрума, где отдыхает избранный президент Украины Владимир Зеленский, рассказали о встречах с политиком.
Обновлено в 08:27
Космос

В гигантской галактике образовалась гигантская черная дыра

Галактика M87 является местом расположения для сверхмассивной черной дыры, которая извергает две струи материала в космос почти со скоростью света.
Обновлено 26 апреля в 10:45
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Общество

Устроители акции «Бессмертный полк» в некоторых городах уже распределили места между предприятиями и организациями

Изначально акция "Бессмертный полк", которая проходит 9 мая, была народной, но затем ее стали организовывать чиновники.
Обновлено в 08:30
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Обновлено в 05:05
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Футбол

Юрий Семин: «Самое главное — „Локомотив“ взял три очка»

Матч 26-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Енисеем» завершился победой «железнодорожников» (2:1). Главный тренер московского клуба Юрий Семин подвел итоги встречи.
Обновлено в 09:22
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом сообщили в правительстве региона.
Обновлено вчера в 02:57
Политика

В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Культура

Звезда «Уральских пельменей» возмутился итогами «Голоса»

Обновлено в 05:41
Автоспорт

Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана

Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
Путешествия

Российские туристы застряли в Китае

Несколько десятков российских туристов застряли в транзитной зоне китайского аэропорта.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Обновлено в 03:00
Происшествия

В Казани сбили женщину, перебегавшую магистраль с коляской

Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Обновлено вчера в 18:08
Происшествия

На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов

Обновлено в 07:43
Спорт

Дина Аверина стала первой в упражнении с обручем по итогам Кубка мира

Обновлено в 07:11
Происшествия

Мужчина устроил стрельбу из травматики в кафе в Зеленограде

Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего стрельбу в кафе в Зеленограде, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в столичном главке ведомства.
Обновлено в 09:24
Политика

НТВ анонсировал шоу про магию с Владимиром Зеленским

С 3 мая телеканал НТВ начнет показывать шоу «Магия», ведущим которого стал шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:15
Общество

В соцсетях публикуют доказательства накруток голосования в пользу дочери Алсу

Обновлено вчера в 05:00
Гаджеты

Xiaomi представила геймерское кресло AutoFull gaming chair

Компания Xiaomi представила компьютерное кресло для любителей видеоигр под названием AutoFull gaming chair.Новинка выполнена в стиле кресла спорткара.
Обновлено в 06:32
Экономика

Илон Маск будет согласовывать все твиты о Tesla

Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек

В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Общество

Медведев поручил откорректировать график работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение откорректировать графики работы школ и детских садов.
Обновлено вчера в 07:44
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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