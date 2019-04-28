Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка ФранцииИзвестия вчера в 22:25
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу. Инцидент произошел во время награждения на стадионе «Стад де Франс», где столичный клуб уступил в серии пенальти «Ренну».
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Религия
Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Медведев поручил откорректировать график работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение откорректировать графики работы школ и детских садов.
Обновлено вчера в 07:44
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Наука
Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти
Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.
Обновлено в 04:00
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:31
Авто
Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей
Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
У папы Вани Фокина забрали автомобиль за нетрезвое вождение
Мужчина признался, что сам частично виноват в этом: решил перепарковать автомобиль, но в тот момент был нетрезв.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Российские военные показали, как ловят сетью беспилотники
Российские военные показали посадку беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" на российский фрегат "Адмирал Эссен" - аппарат был пойман специальной сетью.
Обновлено в 06:15
Культура
Первый канал снял с эфира фильм о шестом сезоне конкурса «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 06:28
Гаджеты
Apple удаляет приложения для родительского контроля
Программы, позволяющие контролировать время использования смартфонов и планшетов, удаляются из магазина App Store из-за политики компании Apple.
Обновлено вчера в 16:56
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Наука
Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа
Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
Хоккей
Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 12:20
Культура
Назарбаев и Джеки Чан обсудили возможные совместные кинопроекты
Джеки Чан в свою очередь рассказал о своих творческих планах, а также поделился видением реализации совместных проектов в киноиндустрии.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в Подмосковье
Гадюка укусила 12-летнего школьника в подмосковном городе Ступино. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел на улице Молодежной.
Обновлено в 05:24
Общество
Эксперта удивил крайне странный список финалистов шоу «Голос. Дети»
Публицист Егор Холмогоров с удивлением просмотрел список финалистов и изумился.
Обновлено в 06:36
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отреагировала на результаты финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 04:09
Политика
Всем украинцам дадут упрощённое гражданство России
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае заявил, что власти РФ думают о предоставлении всем гражданам Украины возможности получить российское гражданство в упрощённом порядке.
Обновлено вчера в 06:40
Политика
Песков рассказал о сроках проведения «прямой линии» Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда пройдет следующая «Прямая линия» с Владимиром Путиным, пишут Известия.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Обновлено в 04:40
Авто
Тюнинговая «Газель» получила двигатель от Lexus
Обновлено в 06:17
Происшествия
Автомобиль с людьми упал в реку в Ростовской области
Автомобиль, в котором могли находиться от трех до четырех человек, упал в реку в городе Константиновск Ростовской области, ведутся работы по поднятию машины из воды, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Обновлено в 06:06
Футбол
«Уфа» разгромила «Урал» в матче РПЛ
"Уфа" с разгромным счетом обыграла "Урал" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
Футбол
«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов»
Обновлено вчера в 22:59