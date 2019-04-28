Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка ФранцииИзвестия вчера в 22:25

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу. Инцидент произошел во время награждения на стадионе «Стад де Франс», где столичный клуб уступил в серии пенальти «Ренну».
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Болельщик «Ренна» прокомментировал конфликт с Неймаром

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Фанат «Ренна» рассказал о конфликте с Неймаром

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"Я не оскорблял Неймара!" Болельщик – о стычке с нападающим "ПСЖ"

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Неймар ударил болельщика по лицу после матча с «Ренном»

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Неймар ударил фаната после поражения в финале Кубка Франции

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Неймар ударил болельщика после проигрыша в финале Кубка Франции по футболу

ТАССвчера в 21:24
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение откорректировать графики работы школ и детских садов.
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Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
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The National Interest предложил план примирения США с Россией

США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
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Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти

Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.
Обновлено в 04:00
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Авто

Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей

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Обновлено вчера в 13:38
Происшествия

У папы Вани Фокина забрали автомобиль за нетрезвое вождение

Мужчина признался, что сам частично виноват в этом: решил перепарковать автомобиль, но в тот момент был нетрезв.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Российские военные показали, как ловят сетью беспилотники

Российские военные показали посадку беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" на российский фрегат "Адмирал Эссен" - аппарат был пойман специальной сетью.
Обновлено в 06:15
Культура

Первый канал снял с эфира фильм о шестом сезоне конкурса «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 06:28
Гаджеты

Apple удаляет приложения для родительского контроля

Программы, позволяющие контролировать время использования смартфонов и планшетов, удаляются из магазина App Store из-за политики компании Apple.
Обновлено вчера в 16:56
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Наука

Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа

Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
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Джеки Чан в свою очередь рассказал о своих творческих планах, а также поделился видением реализации совместных проектов в киноиндустрии.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в Подмосковье

Гадюка укусила 12-летнего школьника в подмосковном городе Ступино. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел на улице Молодежной.
Обновлено в 05:24
Общество

Эксперта удивил крайне странный список финалистов шоу «Голос. Дети»

Публицист Егор Холмогоров с удивлением просмотрел список финалистов и изумился.
Обновлено в 06:36
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
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Светлана Лобода отреагировала на результаты финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 04:09
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Всем украинцам дадут упрощённое гражданство России

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае заявил, что власти РФ думают о предоставлении всем гражданам Украины возможности получить российское гражданство в упрощённом порядке.
Обновлено вчера в 06:40
Политика

Песков рассказал о сроках проведения «прямой линии» Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда пройдет следующая «Прямая линия» с Владимиром Путиным, пишут Известия.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия

Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Общество

AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке

Обновлено в 04:40
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Тюнинговая «Газель» получила двигатель от Lexus

Обновлено в 06:17
Происшествия

Автомобиль с людьми упал в реку в Ростовской области

Автомобиль, в котором могли находиться от трех до четырех человек, упал в реку в городе Константиновск Ростовской области, ведутся работы по поднятию машины из воды, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Обновлено в 06:06
Футбол

«Уфа» разгромила «Урал» в матче РПЛ

"Уфа" с разгромным счетом обыграла "Урал" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:28
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Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

Обновлено вчера в 12:32
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Катер затонул в Финском заливе в Петербурге

Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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