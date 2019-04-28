Футбол
Неймар ударил фаната после поражения «ПСЖ» в финале Кубка ФранцииГазета.Ru 05:50
"Пари Сен-Жермен" сенсационно уступил "Ренну" в финале Кубка Франции и остался лишь с одним трофеем по итогам сезона. Звездный нападающий парижан Неймар вспылил после проигрыша и ударил болельщика, а также выступил с резкой критикой в адрес одноклубников.
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Футбол
«Зенит» огласил стартовый состав на матч с «Крыльями Советов»
Обновлено в 08:21
Политика
На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Музыка
Меладзе призвал пересмотреть результаты шоу «Голос. Дети»
Некоторые аномальности во время подсчета голосов признал и "Первый канал". Его представители сообщили о намерении пересмотреть результаты.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
В Ростовской области автомобиль с пассажирами упал в реку
В Ростовской области автомобиль с несколькими пассажирами упал в реку Дон, сообщил журналистам представитель регионального управления МЧС.
Обновлено в 08:31
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Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ
Победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить новые условия существования Украины и России.
Обновлено вчера в 19:20
Политика
Число погибших во время подсчета голосов в Индонезии превысило 270
Свыше 270 человек умерли в Индонезии во время подсчета голосов состоявшихся 17 апреля всеобщих выборов.
Обновлено в 05:07
Происшествия
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Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в подмосковном Ступине.
Обновлено вчера в 15:36
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Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:21
Авто
В Сети представили рендеры кроссовера Ford Mustang
Независимые эксперты портала «Колеса.ру» разработали рендерные изображения новой модели SUV-сегмента американской компании.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Из-за угрозы взрыва эвакуировали общежитие в Москве
На юго-востоке Москвы около 60 человек были эвакуированы из из общежития после анонимного сообщения с угрозой "минирования".
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Политика
Британия нашла способ противодействовать России и Китаю
Например, у властей появится более эффективный и простой способ выдворения иностранных разведчиков, даже если у них есть основания для пребывания на территории Великобритании.
Обновлено в 07:49
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Общество
Букмекеры составили портрет будущего наследника британского престола
Британские букмекерские компании дали прогноз об имени, поле и внешности будущего ребенка принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл.
Обновлено в 06:00
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Обновлено вчера в 11:24
Политика
Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении.
Обновлено в 03:53
Экономика
Счетная палата Дагестана выявила 280 недостроев на 21 млрд рублей
"С учетом рекомендаций Счетной палаты и в целях сокращения объемов незавершенного строительства в 2019 году правительством республики запланированы расходы на 1 млрд 846 млн рублей на строительство 21 объекта, финансирование которых ранее было приостановлено", - сообщил глава Счетной палаты региона.
Обновлено 26 апреля в 11:00
Космос
В Китае испытали многоразовую гиперзвуковую ракету
Журнал Popular Mechanics сообщил, что в Китае прошли испытания прототипа многоразовой гиперзвуковой ракеты Jia Geng № 1. Испытания проходили на северо-западе КНР.
Обновлено 26 апреля в 12:29
Экономика
В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Казани сбили женщину, перебегавшую через магистраль с коляской
В Сети появилось видео, на котором женщину с коляской, перебегавшую дорогу в неположенном месте, сбивает автомобиль.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу
Обновлено вчера в 18:08
Кино
Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры
Последняя часть фантастического фильма «Мстители: Финал» за первый день проката собрала по всему миру $644 млн, что стало рекордной суммой, сообщает CNBC.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Ирину Цывину похоронили под другим именем
В последнем браке с Александром Благонравовым Ирина сменила фамилию. Так актрису и похоронили не Цывиной, а Благонравовой.
Обновлено в 07:06
Политика
Геращенко пожаловалась на «незаконную паспортизацию» Путина
Отменить указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса требует первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Обновлено в 08:37
Политика
В Кремле заявили о готовности РФ к новым соглашениям в ядерной сфере
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что необходимо выполнять уже имеющиеся соглашения в ядерной сфере.
Обновлено в 07:05
Происшествия
На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов
На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу
Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено вчера в 13:29