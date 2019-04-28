Футбол

Неймар ударил фаната после поражения «ПСЖ» в финале Кубка ФранцииГазета.Ru 05:50

"Пари Сен-Жермен" сенсационно уступил "Ренну" в финале Кубка Франции и остался лишь с одним трофеем по итогам сезона. Звездный нападающий парижан Неймар вспылил после проигрыша и ударил болельщика, а также выступил с резкой критикой в адрес одноклубников.
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