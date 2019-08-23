Футбол

Неймар требует от «Барселоны» ускорить переговоры с «ПСЖ»Советский спорт 09:23

Как сообщает Mundo Deportivo, информация о том, что у руководства ПСЖ заканчивается терпение, и клуб готов прекратить в ближайшее время все переговоры по продаже Неймара, не соответствует действительности, а данный ультиматум исходит от самого бразильца, который недоволен тем, что каталонский клуб до сих пор не решил вопрос о его переходе.
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