Футбол

Неймар требует от «Барселоны» улучшить предложение для «ПСЖ»Sport24.ru 06:05

Как утверждает Mundo Deportivo, футболист, в свою очередь, оказывает давление на «Барселону», чтобы она решила вопрос с его переходом. Форвард хочет как можно скорее определиться со своим будущим. Он недоволен текущим положением дел и требует от испанского клуба улучшить предложение для «ПСЖ».
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