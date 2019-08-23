Футбол
Неймар требует от «Барселоны» улучшить предложение для «ПСЖ»Sport24.ru 06:05
Как утверждает Mundo Deportivo, футболист, в свою очередь, оказывает давление на «Барселону», чтобы она решила вопрос с его переходом. Форвард хочет как можно скорее определиться со своим будущим. Он недоволен текущим положением дел и требует от испанского клуба улучшить предложение для «ПСЖ».
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Фанаты «Барселоны» скандировали имя Неймара перед игрой с «Атлетиком» (ВИДЕО)
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