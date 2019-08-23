Как утверждает Mundo Deportivo, футболист, в свою очередь, оказывает давление на «Барселону», чтобы она решила вопрос с его переходом. Форвард хочет как можно скорее определиться со своим будущим. Он недоволен текущим положением дел и требует от испанского клуба улучшить предложение для «ПСЖ».

Неймар требует от «Барселоны» улучшить предложение для «ПСЖ»

Финансы Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.

Политика Die Welt: ссора Трампа с Данией из-за Гренландии выгодна России Ссорясь с Данией в тщетных попытках купить Гренландию, действующий президент США Дональд Трамп действует в интересах России.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".

Происшествия Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.

Гаджеты Американская полиция пользуется южнокорейскими технологиями Технология, получившая название "DeX In-Vehicle", предоставит сотрудникам полиции возможность "докинговать" свои смартфоны Galaxy и получать доступ к полицейским приложениям через установленные на приборной панели дисплее и клавиатуре.

Здоровье Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.

Политика Трамп предложил Бразилии помощь в тушении пожаров в Амазонии Президент США Дональд Трамп провел переговоры с бразильским президентом Жаиром Болсонару и предложил помощь в борьбе с пожарами в Амазонии.

Политика Омелян пообещал поднять украинский флаг над Владивостоком Министр инфраструктуры Украины заявил, что Европа станет такой только тогда, когда над Владивостоком будет поднят украинский флаг как "это было сто лет назад".

Происшествия Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.

Политика Савченко заявила о начале украинизации России Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.

Экономика Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.

Экономика Mastercard сообщила о крупной утечке данных клиентов Международная платежная система Mastercard сообщила о взломе базы данных и утечке информации порядка 90 тыс. клиентов из Бельгии и Германии, пишет Bloomberg со ссылкой на регуляторов двух стран.

Хоккей Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.

Авто Раскрыт интерьер электромобиля Porsche Taycan Казалось бы, интерес к первому серийному электромобилю Porsche уже значительно подогрет, но в компании решили сделать еще один «вброс» и заранее рассекретили интерьер машины.

Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира Скарлетт Йоханссон второй год подряд сохраняет звание самой высокооплачиваемой актрисы года по версии Forbes.

Технологии Почему американские соцсети блокируют китайские СМИ Twitter демократичнее, но тоже работает в американской юрисдикции и зависит от американских законодателей.

Футбол Американский актер Макконахи стал совладельцем «Остина» Сам Макконахи является жителем Остина. Еще один актер – Уилл Фаррелл – стал соучредителем клуба «Лос Анджелес».

Здоровье О каких болезнях предупреждает горечь во рту Проблемами с желудочно-кишечным трактом – панкреатитом или гастритом может быть чревата горечь во рту.

Происшествия Полицейские из Екатеринбурга подозреваются в изнасиловании девушки Против сотрудников Министерства внутренних дел открыто уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера и изнасилования, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Авто Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.

Политика МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.