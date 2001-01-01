Футбол
Неймар стал самым высокооплачиваемым спортсменом до 30 летСпорт день за днем 14:57
Помимо Неймара, в список из 30 самых высокооплачиваемых спортсменов 2018 года до 30 лет вошли нападающий «Реала» валлиец Гарет Бейл (13-е место, $ 34,6 млн), хавбек «Манчестер Юнайтед» француз Поль Погба (18-е место, $ 29,5 млн) и полузащитник «Шанхай СИПГ» и сборной Бразилии Оскар (19-е место, $ 27,4 млн).
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Общество
Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
Арктика, наряду с горными ледниками, пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Аэропорт Барнаула не принимает рейсы из-за сильного тумана
Аэропорт Барнаула имени Германа Титова в пятницу утром не принимает рейсы из-за сильного тумана, лайнеры вынуждены уходить на запасной аэродром в Толмачево, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 21:06
Политика
Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:07
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55
Футбол
«Манчестер Сити» подал протест в CAS в ответ на обвинения УЕФА
«Манчестер Сити» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с жалобой на обвинения УЕФА в нарушении клубом правил финансового фэйр-плей.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Сотрудникам мэрии Южно-Сахалинска вручили благодарственные письма за спасение коллеги
В администрации Южно-Сахалинска прошла торжественная церемония награждения сотрудников, которые 3 июня, рискуя собственной жизнью, оказали сопротивление ворвавшемуся в мэрию преступнику.
Обновлено в 22:11
Здоровье
Дерматолог дала советы россиянам по защите кожи от солнца в пик жары
Врач-дерматолог центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Анастасия Расулова рассказала, как защитить кожу от негативного влияния солнца в связи с наступившей в столице жарой.
Обновлено в 22:35
Политика
Рада отказалась увольнять глав Минобороны и СБУ по желанию Зеленского
Верховная Рада отказалась освободить от должности министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, передает «РБК-Украина».
Обновлено в 06:58
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Катер с четырьмя пассажирами затонул у берегов Владивостока
Катер с четырьмя пассажирами затонул у острова Русский во Владивостоке.
Обновлено в 21:09
Происшествия
В Эстонии нашли клад в снаряде времен Российской Империи
Эстонские саперы нашли в Пярнуском уезде 150-миллиметровый снаряд времен Первой мировой войны.
Обновлено в 21:58
Общество
Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений
Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Происшествия
Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 11:09
Общество
«Коммерсантъ» узнал о проблемных дипломах десятков авиапилотов в России
Речь в основном шла о выпускниках ЮУрГУ, утверждает «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:07
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено в 18:01
Музыка
Умер американский музыкант Доктор Джон
Певец и композитор Малколм Джон Ребеннэк — младший, известный под псевдонимом Доктор Джон, умер в возрасте 77 лет в результате сердечного приступа.
Обновлено в 20:59
Футбол
Президент РПЛ сообщил о расширении лиги до 18 команд
Информацию о возможном расширении числа команд в РПЛ подтвердил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 08:25
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Экономика
Россиянам начнут продавать продукты в кредит
Одна из известных сетей супермаркетов заключила договор с БКС Банком на оформление кредитных карт для покупателей.
Обновлено в 09:53
Авто
GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин
Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.
Обновлено вчера в 10:02
Общество
Павел Дуров решил отказаться от еды на целый месяц
Основатель соцсети «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров решил на месяц отказаться от употребления пищи.
Обновлено в 21:38
Общество
Дискаунтер «Экономыч», открывшийся в Корсакове, приглашает за выгодными покупками
Дополнительная возможность сэкономить появилась с сегодняшнего дня у жителей Корсакова.
Обновлено в 19:39
Армия и оружие
Как США ответят Турции на покупку С-400 у РФ, узнало Reuters
По данным агентства, США приняли это решение из-за покупки Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 22:05
Политика
Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Космос
Мир: Карликовую планету Солнечной системы назвали в честь китайского божества
Крупнейшую из безымянных карликовых планет Солнечной системы назвали Гунгун – по имени китайского бога воды.
Обновлено в 15:56
Экономика
С 2020 года материнский капитал увеличится
Средства на повышение уже выделены, а решение согласовано.
Обновлено в 16:33