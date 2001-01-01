Неймар стал самым высокооплачиваемым спортсменом до 30 летСпорт день за днем 14:57

Помимо Неймара, в список из 30 самых высокооплачиваемых спортсменов 2018 года до 30 лет вошли нападающий «Реала» валлиец Гарет Бейл (13-е место, $ 34,6 млн), хавбек «Манчестер Юнайтед» француз Поль Погба (18-е место, $ 29,5 млн) и полузащитник «Шанхай СИПГ» и сборной Бразилии Оскар (19-е место, $ 27,4 млн).

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Неймар стал самым высокооплачиваемым спортсменом до 30 лет

Спорт день за днем

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