Футбол

Неймар стал самым результативным бразильцем в истории Лиги чемпионов
Sports.ru
15:58

Нападающий «ПСЖ» Неймар забил «Ливерпулю» (2:1, перерыв) в матче Лиги чемпионов. 26-летний форвард отметился 31-м голом и стал самым результативным бразильцем в истории турнира. На втором месте – Кака (30 голов), экс-полузащитник «Милана» и «Реала».
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Кака
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Бразильский футболист, полузащитник. Прозвище «Кака» - уменьшительное от Рикардо. Воспитанник «Сан-Паулу». В 2002-2016 годах был игроком сборной Бразилии, за которую сыграл 92 матча, забил 29 голов.
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