Футбол

Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть «ПСЖ»Евро-футбол.ру 01:08

Форвард сборной Бразилии Неймар заявил спортивному директору "ПСЖ" Леонардо о желании сменить клубную прописку, рапортует UOL. 27-летний футболист, контракт которого с парижанами рассчитан до лета 2022 года, хочет вернуться в каталонскую "Барселону" этим летом.
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Sport24.ruвчера в 19:50
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