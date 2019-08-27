Футбол

RT на русскомRT на русскомНеймар сообщил руководству ПСЖ о желании перейти именно в «Барселону»

Бразильский нападающий французского ПСЖ сообщил руководству клуба о том, что хочет перейти именно в «Барселону». О своём желании футболист рассказал в личном разговоре со спортивным директором парижан Леонардо Араужо, сообщает Marca.
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Неймар сообщил руководству «ПСЖ», что хочет перейти только в «Барселону»

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