Футбол
Неймар сообщил президенту «ПСЖ» о намерении вернуться в «Барселону»Российская газета 06:27
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил президенту французского футбольного клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем желании вернуться в "Барселону". Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:39, Вашингтон
Происшествия
Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук
В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Авто
Lada Xray Cross с иностранным мотором и вариатором встал на конвейер
На АвтоВАЗе 19 июня 2019 года началось производство новой модификации Lada Xray Cross с мотором Альянса и бесступенчатым вариатором.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В семи регионах прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Расследуя уголовные дела о финансировании террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», следователи проводят «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых.
Обновлено в 04:23
Экономика
Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла 223 миллиарда рублей в прошлом году из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена
Подземные толчки не оказали влияния на АЭС в Фукусиме, на которой произошла авария в 2011 году из-за землетрясения и цунами.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Кино
В Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». Сериал получил рабочее название «Долгая ночь».
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями
У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.
Обновлено в 03:47
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Глушаковым
Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:31
Футбол
Мишель Платини освобожден из-под стражи
Экс-глава УЕФА и легендарный французский Мишель Платини освобожден из-под стражи, передает Интерфакс со ссылкой на Le Monde.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Наука
Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин
Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Путешествия
Knight Frank назвала самые популярные у российских богачей острова
Директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева объясняет любовь российских мультимиллионеров к Сардинии местным колоритом, хорошим климатом, а также близостью этого итальянского острова к ключевым локациям Европы.
Обновлено в 01:00
Политика
Счетная палата готовит проверки ряда госкорпораций
Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении проект закона о расширении полномочий СП, аудиторы смогут проверять использование бюджетных средств не только в головных компаниях госкорпораций, но и в дочерних компаниях.
Обновлено в 05:13
Общество
«Росконтроль» назвал лучшее эскимо
Образцы "Свитлогорье", "Выбор Кремля", "Вологодский пломбир", "Коровка из Кореновки", "Снежное лакомство", "Чистая линия" и "ГОСТовский пломбир" проверили на содержание заменителя молочного жира, качество шоколадной глазури, наличие бактерий и другие параметры.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
О новой форме терроризма рассказали в Совбезе
ИА «Ореанда-Новости» В Совете безопасности России рассказали о пловцах-диверсантах, которые нападают на объекты береговой инфраструктуры, минируют порты и суда.
Обновлено в 03:46
Политика
Песков сообщил, что новостей о встрече Трампа и Путина на G20 пока нет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль подготавливает график двусторонних встреч на полях саммита G20 в Японии.
Обновлено в 05:58
Общество
В Архангельской области заведено пять дел о неуважении к власти
Как написал в своем Телеграм-канале глава Международной правозащитной группы Агора Павел Чиков, претензии полицейских возникли из-за комментариев в группе во ВКонтакте.
Обновлено в 05:30
Политика
Кто виноват в крушении MH17 на Украине, сообщило следствие
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Бузова заявила, что стала популярнее Путина
Теледива и певица Ольга Бузова пришла к выводу, что стала популярнее самого президента России. Об этом она рассказала в Instagram.
Обновлено вчера в 14:17
Политика
Лавров и глава МИД Швейцарии подвели итоги переговоров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис провели переговоры в Москве.
Обновлено в 05:43
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 07:36