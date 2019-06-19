Футбол

Неймар сообщил президенту «ПСЖ» о намерении вернуться в «Барселону»Российская газета 06:27

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил президенту французского футбольного клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем желании вернуться в "Барселону". Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Неймар – президенту «ПСЖ»: Больше не хочу играть здесь

Советский спорт04:08

Неймар – президенту «ПСЖ»: «Хочу вернуться домой»

Матч ТВ04:38

В Испании сообщили, что Неймар подыскивает дом в Барселоне

Sport24.ru04:48

«ПСЖ» — Неймар: конфликт с президентом «ПСЖ», Неймар хочет в «Барселону»

Чемпионат06:25

Неймар — президенту «ПСЖ»: «Я больше не желаю здесь играть, хочу вернуться домой»

Sport.ru04:44

Неймар – президенту «ПСЖ»: «Я хочу вернуться домой – в «Барселону»

Sports.ru04:10

Неймар объявил президенту «ПСЖ», что больше не хочет играть за клуб

Нева Спорт04:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:39, Вашингтон
Происшествия

Пилот-убийца лишил кислорода пассажиров рейса MH370 перед смертью

Обновлено в 03:30
Происшествия

Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук

В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Авто

Lada Xray Cross с иностранным мотором и вариатором встал на конвейер

На АвтоВАЗе 19 июня 2019 года началось производство новой модификации Lada Xray Cross с мотором Альянса и бесступенчатым вариатором.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В семи регионах прошли обыски по делу о финансировании ИГ

Расследуя уголовные дела о финансировании террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», следователи проводят «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых.
Обновлено в 04:23
Экономика

Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла 223 миллиарда рублей в прошлом году из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена

Подземные толчки не оказали влияния на АЭС в Фукусиме, на которой произошла авария в 2011 году из-за землетрясения и цунами.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия

В деле об убийстве жены Соколова появился «окровавленный рабочий»

Обновлено в 02:43
Армия и оружие

Bellingcat назвала имена 12 причастных к крушению Boeing в Донбассе

Обновлено в 06:19
Происшествия

Пензенский губернатор назвал причину конфликта в Чемодановке

Обновлено в 04:43
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

Обновлено в 00:58
Кино

В Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». Сериал получил рабочее название «Долгая ночь».
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Общество

Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями

У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.
Обновлено в 03:47
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Глушаковым

Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:31
Экономика

Модернизация аэропорта Домодедово снизила его пропускную способность

Обновлено в 03:33
Футбол

Мишель Платини освобожден из-под стражи

Экс-глава УЕФА и легендарный французский Мишель Платини освобожден из-под стражи, передает Интерфакс со ссылкой на Le Monde.
Обновлено в 04:56
Происшествия

В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Наука

Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин

Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Путешествия

Knight Frank назвала самые популярные у российских богачей острова

Директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева объясняет любовь российских мультимиллионеров к Сардинии местным колоритом, хорошим климатом, а также близостью этого итальянского острова к ключевым локациям Европы.
Обновлено в 01:00
Политика

Счетная палата готовит проверки ряда госкорпораций

Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении проект закона о расширении полномочий СП, аудиторы смогут проверять использование бюджетных средств не только в головных компаниях госкорпораций, но и в дочерних компаниях.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Башкирии загорелся завод по производству резиновых изделий

Обновлено в 05:39
Общество

«Росконтроль» назвал лучшее эскимо

Образцы "Свитлогорье", "Выбор Кремля", "Вологодский пломбир", "Коровка из Кореновки", "Снежное лакомство", "Чистая линия" и "ГОСТовский пломбир" проверили на содержание заменителя молочного жира, качество шоколадной глазури, наличие бактерий и другие параметры.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

О новой форме терроризма рассказали в Совбезе

ИА «Ореанда-Новости» В Совете безопасности России рассказали о пловцах-диверсантах, которые нападают на объекты береговой инфраструктуры, минируют порты и суда.
Обновлено в 03:46
Политика

Песков сообщил, что новостей о встрече Трампа и Путина на G20 пока нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль подготавливает график двусторонних встреч на полях саммита G20 в Японии.
Обновлено в 05:58
Общество

В Архангельской области заведено пять дел о неуважении к власти

Как написал в своем Телеграм-канале глава Международной правозащитной группы Агора Павел Чиков, претензии полицейских возникли из-за комментариев в группе во ВКонтакте.
Обновлено в 05:30
Политика

Кто виноват в крушении MH17 на Украине, сообщило следствие

Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Бузова заявила, что стала популярнее Путина

Теледива и певица Ольга Бузова пришла к выводу, что стала популярнее самого президента России. Об этом она рассказала в Instagram.
Обновлено вчера в 14:17
Политика

Лавров и глава МИД Швейцарии подвели итоги переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис провели переговоры в Москве.
Обновлено в 05:43
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 07:36
Политика

Совет Харькова вернул одному из проспектов города имя маршала Жукова

Обновлено в 06:12
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное