Неймар сообщил президенту «ПСЖ» о намерении вернуться в «Барселону»Российская газета 06:27

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил президенту французского футбольного клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем желании вернуться в "Барселону". Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Неймар сообщил президенту «ПСЖ» о намерении вернуться в «Барселону»

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