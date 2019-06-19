Футбол
Неймар сказал президенту «ПСЖ», что хочет вернуться в «Барселону»Pravda.Ru 05:25
Футболист "ПСЖ" Неймар заявил о своем желании покинуть команду. Бразилец сказал президенту парижского клуба, что хочет вернутся в "Барселону". Нападающий покинул каталонский клуб в 2017 году.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 15:53, Вашингтон
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«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
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При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека
В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
Обновлено в 13:44
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Дмитрий Тарасов покинет «Локомотив»
Полузащитник Дмитрий Тарасов покинет московский "Локомотив". Вице-чемпионы России не будут продлевать контракт с 32-летним футболистом.
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Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
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Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.
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В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
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Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
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Детский контент на YouTube могут перенести в отдельное приложение
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