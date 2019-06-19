Футбол

Неймар сказал президенту «ПСЖ», что хочет вернуться в «Барселону»Pravda.Ru 05:25

Футболист "ПСЖ" Неймар заявил о своем желании покинуть команду. Бразилец сказал президенту парижского клуба, что хочет вернутся в "Барселону". Нападающий покинул каталонский клуб в 2017 году.
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