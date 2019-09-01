Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руНеймар сообщил игрокам «Барселоны», что не вернётся

Нападающий «ПСЖ» Неймар не вернётся в «Барселону» до закрытия летнего трансферного окна. Как сообщает в Twitter испанский журналист Херард Ромеро, бразильский футболист уже сообщил игрокам «Барселоны» о том, что его переход в ближайшие дни не состоится.
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