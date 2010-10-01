Футбол
Нева СпортНеймар сообщил игрокам «Барселоны», что его трансфер не состоится
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар сообщил игрокам «Барселоны», что его трансфер не состоится. По информации журналиста Херарада Ромеро, сделка не будет совершена в летнее трансферное окно.
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Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Российская газета 07:44
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Политика
Министр энергетики США рассказал о санкциях из-за «Северного потока-2»
США, вероятно, наложат на Россию санкции из-за газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри.
Московский Комсомолец 11:10
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru вчера в 04:34
Армия и оружие
Афганские военные отразили атаку талибов на Кундуз
Вооружённые силы Афганистана отразили нападение боевиков движения "Талибан" на крупный город Кундуз и взял его под свой контроль, заявил исполняющий обязанности министра обороны страны Асадулла Халид.
РИА Новости 08:21
Общество
Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти
Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ вчера в 22:28
Здоровье
Медики назвали поддерживающие здоровье почек продукты
В список медики включили шесть доступных продуктов. Они помогут улучшать состояние почечных тканей и поддерживать здоровые функции органа.
RuNews24.ru 08:11
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК вчера в 12:54
Экономика
Матвиенко: Петербург может стать лидером по инновационному развитию
Телеканал Санкт-Петербург 10:52
Общество
Испанского монарха выписали из больницы после операции на сердце
Хуан Карлос, отец нынешнего главы государства короля Фелипе VI, перенёсший операцию на сердце, выписан из больницы в городе Посуэло-де-Аларкон.
News.ru 07:10
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью (1:1) с «Саутгемптоном» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
RT на русском 10:00
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала редкое фото с мужем
Актриса призналась, что сегодня отмечает годовщину венчания. Мария Кожевникова активно ведет свой блог в Instagram.
7Дней.ру вчера в 16:00
Космос
В Антарктиде нашли прожектор, передающий таинственный сигнал
Недавно ученые обнаружили на просторах Антарктиды странный объект – прожектор, а точнее источник света.
Южный Федеральный 00:32
Теннис
Медведев показал средний палец зрителям на US Open
Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Общество
Фестиваль «PRO лето» на проспекте Сахарова посетили 20 тысяч человек
Молодежный музыкальный фестиваль "PRO лето" в Москве уже посетили 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
РИА Новости 09:05
Космос
Робот «Федор» пожаловался на космонавта на МКС
«Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ», — написал робот в твиттере.
Рамблер 11:22
Политика
В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко
Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
ТАСС 06:12
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска РФ
Новый российский пистолет «Удав» начали поставлять в войска. Об этом сообщил индустриальный директор госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.
ФАН вчера в 08:17
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Политика
Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru 10:17
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил женщину
"На переулке Кузнецова и маршала Казакова произошло столкновение двух автомобилей Renault и ВАЗ, после чего ВАЗ наехал на женщину, пешехода", - сказано в сообщении.
РИА Новости 11:01
Армия и оружие
В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле
Московский Комсомолец 11:03
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году.
Известия 10:00