Футбол

Нева СпортНева СпортНеймар сообщил игрокам «Барселоны», что его трансфер не состоится

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар сообщил игрокам «Барселоны», что его трансфер не состоится. По информации журналиста Херарада Ромеро, сделка не будет совершена в летнее трансферное окно.
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Неймар сообщил игрокам «Барселоны», что его трансфер сорвался

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Неймар сообщил игрокам «Барселоны», что его трансфер сорвался

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СМИ: трансфер Неймар в «Барселону» сорвался

Sport.ru10:28

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Неймар сообщил игрокам «Барселоны», что его трансфер сорвался

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Источник: Неймар предложил добавить собственные деньги, чтобы перейти в «Барселону»

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