Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар сообщил игрокам «Барселоны», что его трансфер не состоится. По информации журналиста Херарада Ромеро, сделка не будет совершена в летнее трансферное окно.

Неймар сообщил игрокам «Барселоны», что его трансфер не состоится

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