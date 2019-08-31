Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руНеймар согласился остаться в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар согласился остаться в команде после того, как переговоры между парижским клубом и «Барселоной» не завершились успехом. Об этом на своих страницах сообщает Sky Sports.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

СМИ: трансфер Неймар в «Барселону» сорвался

Sport.ru10:28

🐾Осорио в «Зените», Неймар остается, Сычев в «Пюнике». Трансферный дайджест Sports.ru

Sports.ru15:50

Неймар готов отдать «ПСЖ» €20 млн ради трансфера в «Барселону»

Газета.Ru15:23

В «ПСЖ» сообщили об отказе Неймара перейти в «Реал»

Матч ТВ13:14

Источник: «Барселона» прекратила попытки купить Неймара

Спорт-Экспресс15:57

Неймар готов заплатить «ПСЖ» € 20 млн, чтобы вернуться в «Барселону»

Чемпионат13:35

Топ-8 интриг перед закрытием трансферного окна

LiveSport.ruвчера в 19:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:13, Вашингтон
Происшествия

Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии

RT на русском 13:08
Политика

Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Политика

На Украине потребовали переименовать модернизированный в России Ан-124

Недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что к концу года конструкторское бюро «Ильюшин» представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.
Профиль вчера в 08:56
Кино

Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Сообщалось, что новый фильм американского режиссера в день премьеры в России и странах СНГ собрал рекордные 125 млн рублей.
Известия 14:50
Происшествия

При падении вертолета в реку в Подмосковье погибли два человека

REGNUM 15:46
Теннис

Организаторы US Open оштрафовали Медведева за неспортивное поведение

RT на русском 14:53
Политика

США, Украина и Польша подписали газовое соглашение

В подписанном соглашении говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".
РИА Новости 13:00
Футбол

Защитник клуба РПЛ дважды спас пустые ворота

Российский защитник «Ростова» Евгений Чернов дважды выручил свою команду в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива».
Lenta.ru 14:48
Футбол

Вадим Евсеев: «Один „Газпром“ обыграли, другой не смогли»

Постоянно меняем людей, то Будогосского, то Егорова, а воз и ныне там. Один Газпром обыграли до этого, второй Газпром не смогли.
Спорт-Экспресс 06:56
Космос

Китай запланировал до конца года ещё восемь пусков «Куайчжоу-1А»

News.ru 07:28
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Общество

Россияне устроили прощальный флешмоб в Instagram Джареда Лето

Lenta.ru 09:16
Наука

Пастух обнаружил в Эфиопии череп древнейшего вида австралопитеков

Специалист изучал череп три года и сделал вывод, что ему около 3,8 млн лет и принадлежал он анамскому австралопитеку – Australopithecus anamensis.
RuNews24.ru вчера в 01:42
Футбол

Дортмундская «Боруссия» неожиданно проиграла «Униону»

ProstoProSport 14:29
Происшествия

Житель Саратова убил своего двухмесячного ребенка

По данным следствия, днем 31 августа 26-летняя мать ребенка ушла в магазин, оставив дома двухлетнего сына и двухмесячную дочь с их 38-летним отцом.
ТАСС 14:36
Политика

Зеленский: Богдан был не прав, когда поехал в Сан-Тропе в День Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава его офиса Андрей Богдан был не прав, когда поехал "гулять в Сан-Тропе" на День независимости страны.
РИА Новости 15:07
Космос

Российский космонавт с трудом включил робота Федора на МКС

Российский космонавт Алексей Овчинин столкнулся с трудностями при попытке включить его, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), которую ведет НАСА.
Дождь вчера в 13:54
Музыка

Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления

Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Армия и оружие

Коминтерново в огне: после обстрела ВСУ на юге ДНР вспыхнули пожары

ТК Звезда 15:49
Футбол

В сборную России вместо Миранчука вызвали полузащитника «Краснодара»

Пресс-служба сборной России сообщила, что полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов вызван в национальную команду.
Sportbox.RU 14:14
Гаджеты

IPhone 11 и 11 Pro можно будет заказать с 13 сентября

В Сети появилась информация, что предзаказ на новые iPhone 11 и 11 Pro откроют 13 сентября.
The GEEK 11:15
Происшествия

При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали

На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском 12:06
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев трогательно поздравил сына Кирилла с 30-летием

Накануне наследнику артиста исполнилось 30 лет, а с юбилеем его трогательно поздравил и Дмитрий Нагиев.
Дни24 12:58
Политика

Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети

Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости 07:31
Армия и оружие

Армия Израиля повысила готовность на северной границе

«В течение прошлой недели сухопутные силы, авиация, флот и разведывательные силы повысили свою готовность к различным сценариям в северном командном районе и в 91-й территориальной дивизии», — сообщила пресс-служба армии Израиля.
РБК 15:14
Армия и оружие

Украинский военный ООС погиб в Донбассе

Украинский военный погиб в Донбассе, сообщили на странице Объединенных сил в Facebook.
РЕН ТВ вчера в 13:10
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Коммерсантъ 29 августа в 17:24
Шоу-бизнес

Ксения Собчак растит сына как принца

Малыш Платон, которому в ноябре исполнится три года, ни в чем не знает отказа. Ксения Собчак - успешная телеведущая и счастливая мама.
Комсомольская правда 08:05
Единоборства

Джошуа дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа дал совет своему соотечественнику Люку Кэмпбеллу перед титульным боем с украинцем Василием Ломаченко, который состоится 31 августа на стадионе O2 Arena в Лондоне.
Чемпионат вчера в 03:19
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное