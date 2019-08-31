Футбол
Евро-футбол.руНеймар согласился остаться в «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Неймар согласился остаться в команде после того, как переговоры между парижским клубом и «Барселоной» не завершились успехом. Об этом на своих страницах сообщает Sky Sports.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:13, Вашингтон
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Политика
На Украине потребовали переименовать модернизированный в России Ан-124
Недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что к концу года конструкторское бюро «Ильюшин» представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.
Профиль вчера в 08:56
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Сообщалось, что новый фильм американского режиссера в день премьеры в России и странах СНГ собрал рекордные 125 млн рублей.
Известия 14:50
Теннис
Организаторы US Open оштрафовали Медведева за неспортивное поведение
RT на русском 14:53
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
В подписанном соглашении говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".
РИА Новости 13:00
Футбол
Защитник клуба РПЛ дважды спас пустые ворота
Российский защитник «Ростова» Евгений Чернов дважды выручил свою команду в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива».
Lenta.ru 14:48
Футбол
Вадим Евсеев: «Один „Газпром“ обыграли, другой не смогли»
Постоянно меняем людей, то Будогосского, то Егорова, а воз и ныне там. Один Газпром обыграли до этого, второй Газпром не смогли.
Спорт-Экспресс 06:56
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Наука
Пастух обнаружил в Эфиопии череп древнейшего вида австралопитеков
Специалист изучал череп три года и сделал вывод, что ему около 3,8 млн лет и принадлежал он анамскому австралопитеку – Australopithecus anamensis.
RuNews24.ru вчера в 01:42
Футбол
Дортмундская «Боруссия» неожиданно проиграла «Униону»
ProstoProSport 14:29
Происшествия
Житель Саратова убил своего двухмесячного ребенка
По данным следствия, днем 31 августа 26-летняя мать ребенка ушла в магазин, оставив дома двухлетнего сына и двухмесячную дочь с их 38-летним отцом.
ТАСС 14:36
Политика
Зеленский: Богдан был не прав, когда поехал в Сан-Тропе в День Украины
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава его офиса Андрей Богдан был не прав, когда поехал "гулять в Сан-Тропе" на День независимости страны.
РИА Новости 15:07
Космос
Российский космонавт с трудом включил робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин столкнулся с трудностями при попытке включить его, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), которую ведет НАСА.
Дождь вчера в 13:54
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Футбол
В сборную России вместо Миранчука вызвали полузащитника «Краснодара»
Пресс-служба сборной России сообщила, что полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов вызван в национальную команду.
Sportbox.RU 14:14
Гаджеты
IPhone 11 и 11 Pro можно будет заказать с 13 сентября
В Сети появилась информация, что предзаказ на новые iPhone 11 и 11 Pro откроют 13 сентября.
The GEEK 11:15
Происшествия
При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском 12:06
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев трогательно поздравил сына Кирилла с 30-летием
Накануне наследнику артиста исполнилось 30 лет, а с юбилеем его трогательно поздравил и Дмитрий Нагиев.
Дни24 12:58
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости 07:31
Армия и оружие
Армия Израиля повысила готовность на северной границе
«В течение прошлой недели сухопутные силы, авиация, флот и разведывательные силы повысили свою готовность к различным сценариям в северном командном районе и в 91-й территориальной дивизии», — сообщила пресс-служба армии Израиля.
РБК 15:14
Армия и оружие
Украинский военный ООС погиб в Донбассе
Украинский военный погиб в Донбассе, сообщили на странице Объединенных сил в Facebook.
РЕН ТВ вчера в 13:10
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 29 августа в 17:24
Шоу-бизнес
Ксения Собчак растит сына как принца
Малыш Платон, которому в ноябре исполнится три года, ни в чем не знает отказа. Ксения Собчак - успешная телеведущая и счастливая мама.
Комсомольская правда 08:05
Единоборства
Джошуа дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа дал совет своему соотечественнику Люку Кэмпбеллу перед титульным боем с украинцем Василием Ломаченко, который состоится 31 августа на стадионе O2 Arena в Лондоне.
Чемпионат вчера в 03:19