Футбол
Неймар сообщил Марсело, что хочет перейти в «Реал»Vprognoze.ru 04:17
Бразильский нападающий Неймар хочет покинуть «ПСЖ» и уже определился с клубом, где хочет продолжить карьеру. Как сообщает источник, бразилец намерен перейти в мадридский "Реал". Отмечается, Неймар уже сообщил о своем желании защитнику сборной "Бразилии" и "Реала" Марсело.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:45, Ашберн
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