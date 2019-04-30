Футбол

Неймар сообщил Марсело, что хочет перейти в «Реал»Vprognoze.ru 04:17

Бразильский нападающий Неймар хочет покинуть «ПСЖ» и уже определился с клубом, где хочет продолжить карьеру. Как сообщает источник, бразилец намерен перейти в мадридский "Реал". Отмечается, Неймар уже сообщил о своем желании защитнику сборной "Бразилии" и "Реала" Марсело.
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Неймар рассказал Марсело о желании перейти в «Реал»

Sports.ru04:42

Неймар хочет перебраться в «Реал»

Газета.Ru04:05

Источник: Неймар сообщил Марсело, что хочет играть за «Реал»

Чемпионат02:29

СМИ сообщили о желании Неймара перейти из «ПСЖ» в «Реал»

РБК04:29

СМИ: Неймар сообщил Марсело о желании перейти в «Реал»

Soccer.ru00:56

СМИ: Неймар сообщил Марселу, что хочет играть за «Реал»

Спорт-Экспресс00:24

El Chiringuito: Неймар сообщил Марсело, что хочет перейти в «Реал»

Бомбардир.ру03:08
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Марсело
Бразильский футболист
Бразильский футболист, вице-капитан, защитник испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бразилии.
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