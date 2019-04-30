Футбол
Неймар сообщил Марсело, что хочет перейти в «Реал»Vprognoze.ru 04:17
Бразильский нападающий Неймар хочет покинуть «ПСЖ» и уже определился с клубом, где хочет продолжить карьеру. Как сообщает источник, бразилец намерен перейти в мадридский "Реал". Отмечается, Неймар уже сообщил о своем желании защитнику сборной "Бразилии" и "Реала" Марсело.
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Общество
Начались работы по укладке «Северного потока-2» в российских водах
Судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток-2» в российских водах.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
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Экономика
«АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль
«АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее.
Обновлено в 09:25
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Кино
Усатый Джим Кэрри противостоит ежу в трейлере «Соника в кино»
В первом трейлере показано противостояние анимационного ежа Соника и его главного врага - усатого Доктора Роботника в исполнении комедийного артиста Джима Кэрри.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Калининграде нашли мумифицированные тела женщины и ребёнка
В квартире Калининграда в одном из домов на Старопрегольской набережной были найдены тела 43-летней женщины и её 12-летнего сына.
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Мятежники задержали главу основного поставщика оружия армии Венесуэлы
Обновлено в 09:18
Происшествия
Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО
Обновлено в 08:12
Происшествия
Напавшего на школу в Башкирии подростка отправили на лечение
Суд решил отправить на год в психиатрическую больницу подростка, напавшего с ножом на учеников и преподавателя школы №1 в Стерлитамаке в апреле 2018 года.
Обновлено в 08:24
Футбол
«Тоттенхэм» и «Аякс» определят неожиданного финалиста Лиги чемпионов
Команда рубится с ПСВ за первое место в чемпионате (предыдущие четыре года клуб просто сливался) и в полуфинале Лиги чемпионов.
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Общество
Майские праздники для москвичей начнутся с дождя
Москвичей и гостей столицы ожидает дождливая погода на первые майские выходные, сообщили синоптики погодного центра «Фобос».
Обновлено в 05:57
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
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Авто
Toyota посвятила спецверсию GT86 горной дороге в Японии
Новинку посвятили горной дороге Hakone Turnpike в Японии, которая считается одной из лучших драйверских трасс в мире.
Обновлено в 08:32
Футбол
Приговор Кокорину может быть вынесен 8 мая
Решение суда по делу Александра Кокорина может быть готова 8 мая.
Обновлено в 08:44
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Политика
ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины
Обновлено в 06:56
Политика
Медведев: предложение о скидке на газ для Украины остается в силе
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко заявил, что готов снизить цену на газ в рамках прямых поставок на 25% и войти в консорциум по управлению газотранспортной системой страны.
Обновлено в 08:53
Игры
В Steam началась распродажа японских игр
Компания Valve начала распродажу «Золотая неделя» в цифровом сервисе Steam.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ
Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу куратора ТЭК в столичной полиции
ФСБ проводит обыски по делу куратора ТЭК в полиции столицы.
Обновлено в 07:08
Политика
МИД Украины призвал не признавать российские паспорта жителей ДНР
Во внешнеполитическом ведомстве соседнего государства подчеркнули, Украина не признает российские паспорта, которые начали получать жители востока страны.
Обновлено в 09:08
Футбол
Месси получит правительственную награду Каталонии
Обновлено в 08:15
Политика
Тимошенко потребовала немедленной отставки министра Ревы
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала наказать министра социальной политики Андрея Реву, назвавшего жителей Донбасса мразями.
Обновлено в 04:14
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ в I квартале вырос в 1,9 раза
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ в первом квартале 2019 года вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 16,85 миллиарда рублей, следует из отчета перевозчика.
Обновлено в 08:11
Политика
Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте
Пресс-служба губернатора Челябинской области выступила со специальным заявлением, касающимся вопроса кремниевого завода в Златоусте.
Обновлено в 08:41
Хоккей
Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Меган Маркл взяли под вооруженную охрану
Обновлено в 04:25
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма
Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25