Нападающий ПСЖ Неймар сообщил спортивному директору Леонардо о своем желании покинуть клуб этим летом, сообщает UOL.

Происшествия Более 20 человек пострадали при пожаре в Испании В результате пожара пострадали 23 человека. По данным испанской службы по чрезвычайным ситуациям, все пострадавшие получили легкие ранения.

Политика Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".

Общество Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.

Транспорт Участок красной ветки московского метро закроют на неделю В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.

Общество В Роструде уточнили причины для отказа работнику в отпуске Как уточнили в Роструде, руководители и работники образовательных учреждений имеют право на удлинённый отпуск, продолжительность которого может составлять 56 календарных дней.

Авто «Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.

Политика Трамп отказался сотрудничать с британским послом в США Получила продолжение история с утечкой в СМИ секретных записок британского посла в США с резкой критикой в адрес американского лидера.

Шоу-бизнес Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале Игорь Николаев, Юлия Проскурякова и Алла Пугачева на отдыхе Звездная дружба привела в восторг их подписчиков.

Политика Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.

Экономика Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета» Конъюнктура Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.

Политика Госдума попросила санкций против Грузии Авторы заявления из Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками ссылаются на федеральный закон «О специальных экономических и принудительных мерах», который определяет, какие санкции власти России могут вводить в отношении другого государства.

Финансы Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).

Политика Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия Число пострадавших от наводнения в Сибири растет Всего с начала наводнения к медикам за помощью обратились свыше трёх тысяч жителей.

Происшествия Суд продлил домашний арест Калви на три месяца Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, передает «Интерфакс».

Политика Владелец NewsOne опроверг заявления о связи с российским банком Владелец украинского телеканала NewsOne, депутат Верховной рады Тарас Козак опроверг заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что канал связан с российским Промсвязьбанком.

Общество Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.

Общество Ростовская область заняла 43 место по доходам населения в России 13,3% проживающих в региона находятся за чертой бедности Ростовская область заняла 43 место в рейтинге российских регионов по доходам населения.

Футбол Алексей Сутормин стал игроком «Зенита» В прошлом сезоне футболист выступал за "Оренбург". В июне Сутормин заключил контракт с "Рубином", но потом решил перейти в "Зенит".

Здоровье Диетолог посоветовала пробовать экзотические блюда маленькими порциями В отпуске стоит пробовать экзотические блюда по чуть-чуть и увеличивать порцию только через сутки, чтобы избежать аллергических реакций, рассказала РИА Новости врач-диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Депздрава Виктория Егорова.

Экономика До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.