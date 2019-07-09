Футбол

Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть ПСЖSoccer.ru вчера в 17:21

Нападающий ПСЖ Неймар сообщил спортивному директору Леонардо о своем желании покинуть клуб этим летом, сообщает UOL.
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В «ПСЖ» подтвердили возможность продажи Неймара

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Sports.ruвчера в 22:48

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Матч ТВвчера в 20:41

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Спортивный директор «ПСЖ»: Неймар может уйти, если будет достойная сделка

РИА Новостивчера в 17:59
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 00:22, Вашингтон
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Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

Обновлено вчера в 16:10
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В результате пожара пострадали 23 человека. По данным испанской службы по чрезвычайным ситуациям, все пострадавшие получили легкие ранения.
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Теория хамелеона может изменить представление о формировании галактик

Теория хамелеона может изменить представление о формировании галактик.
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Участок красной ветки московского метро закроют на неделю

В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
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Туры в Тунис соревнуются в дешевизне с Турцией

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Общество

В Роструде уточнили причины для отказа работнику в отпуске

Как уточнили в Роструде, руководители и работники образовательных учреждений имеют право на удлинённый отпуск, продолжительность которого может составлять 56 календарных дней.
Обновлено вчера в 22:18
Авто

«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде

В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
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Общество

Где искать олигархов и как попасть в Putin team: экскурсия по «Иннопрому» для девочек

Краткая экскурсия по выставке для девочек, которые совсем не интересуются промышленностью, — в нашем репортаже с «Иннопрома-2019».
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Политика

Трамп отказался сотрудничать с британским послом в США

Получила продолжение история с утечкой в СМИ секретных записок британского посла в США с резкой критикой в адрес американского лидера.
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале

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Общество

Средняя зарплата учителей в Алтайском крае к концу года повысится до 28 тысяч рублей

Как отметил Максим Костенко, средняя зарплата учителей в крае сейчас – почти 25 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения

Обновлено вчера в 14:43
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Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.
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Экономика

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»

Конъюнктура Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 18:30
Политика

Госдума попросила санкций против Грузии

Авторы заявления из Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками ссылаются на федеральный закон «О специальных экономических и принудительных мерах», который определяет, какие санкции власти России могут вводить в отношении другого государства.
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Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе

В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Происшествия

Число пострадавших от наводнения в Сибири растет

Всего с начала наводнения к медикам за помощью обратились свыше трёх тысяч жителей.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Суд продлил домашний арест Калви на три месяца

Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, передает «Интерфакс».
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Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста России и Украины

Обновлено вчера в 20:28
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Владелец NewsOne опроверг заявления о связи с российским банком

Владелец украинского телеканала NewsOne, депутат Верховной рады Тарас Козак опроверг заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что канал связан с российским Промсвязьбанком.
Обновлено вчера в 16:22
Общество

Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

Ростовская область заняла 43 место по доходам населения в России

13,3% проживающих в региона находятся за чертой бедности Ростовская область заняла 43 место в рейтинге российских регионов по доходам населения.
Обновлено вчера в 03:07
Футбол

Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

В прошлом сезоне футболист выступал за "Оренбург". В июне Сутормин заключил контракт с "Рубином", но потом решил перейти в "Зенит".
Обновлено вчера в 12:58
Футбол

Паредес – единственный аргентинец в сборной Кубка Америки по версии Opta

Твиттер портала Opta опубликовал свою версию символической сборной Кубка Америки-2019.
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Диетолог посоветовала пробовать экзотические блюда маленькими порциями

В отпуске стоит пробовать экзотические блюда по чуть-чуть и увеличивать порцию только через сутки, чтобы избежать аллергических реакций, рассказала РИА Новости врач-диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Депздрава Виктория Егорова.
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До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
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В МЧС рассказали, как из-за удлинителей сгорают дома

Причинами многих пожаров, как показывает статистика, становятся нестандартные розетки, а также удлинители и провода плохого качества.
Обновлено вчера в 20:26
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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