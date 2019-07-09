Футбол
Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть ПСЖSoccer.ru вчера в 17:21
Нападающий ПСЖ Неймар сообщил спортивному директору Леонардо о своем желании покинуть клуб этим летом, сообщает UOL.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 00:22, Вашингтон
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
Более 20 человек пострадали при пожаре в Испании
В результате пожара пострадали 23 человека. По данным испанской службы по чрезвычайным ситуациям, все пострадавшие получили легкие ранения.
Обновлено вчера в 21:35
Наука
Теория хамелеона может изменить представление о формировании галактик
Теория хамелеона может изменить представление о формировании галактик.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено вчера в 14:29
Общество
Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено вчера в 12:11
Транспорт
Участок красной ветки московского метро закроют на неделю
В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено вчера в 13:56
Путешествия
Туры в Тунис соревнуются в дешевизне с Турцией
На сайтах онлайн-трэвел-агентств появились недорогие турпакеты в Тунис.
Обновлено вчера в 11:54
Общество
В Роструде уточнили причины для отказа работнику в отпуске
Как уточнили в Роструде, руководители и работники образовательных учреждений имеют право на удлинённый отпуск, продолжительность которого может составлять 56 календарных дней.
Обновлено вчера в 22:18
Авто
«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде
В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено вчера в 05:44
Общество
Где искать олигархов и как попасть в Putin team: экскурсия по «Иннопрому» для девочек
Краткая экскурсия по выставке для девочек, которые совсем не интересуются промышленностью, — в нашем репортаже с «Иннопрома-2019».
Обновлено в 00:00
Политика
Трамп отказался сотрудничать с британским послом в США
Получила продолжение история с утечкой в СМИ секретных записок британского посла в США с резкой критикой в адрес американского лидера.
Обновлено вчера в 19:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале
Игорь Николаев, Юлия Проскурякова и Алла Пугачева на отдыхе Звездная дружба привела в восторг их подписчиков.
Обновлено вчера в 12:05
Общество
Средняя зарплата учителей в Алтайском крае к концу года повысится до 28 тысяч рублей
Как отметил Максим Костенко, средняя зарплата учителей в крае сейчас – почти 25 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
Обновлено вчера в 14:43
Политика
Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.
Обновлено в 00:09
Экономика
Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»
Конъюнктура Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Госдума попросила санкций против Грузии
Авторы заявления из Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками ссылаются на федеральный закон «О специальных экономических и принудительных мерах», который определяет, какие санкции власти России могут вводить в отношении другого государства.
Обновлено вчера в 17:57
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе
В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
Число пострадавших от наводнения в Сибири растет
Всего с начала наводнения к медикам за помощью обратились свыше трёх тысяч жителей.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Суд продлил домашний арест Калви на три месяца
Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста России и Украины
Обновлено вчера в 20:28
Политика
Владелец NewsOne опроверг заявления о связи с российским банком
Владелец украинского телеканала NewsOne, депутат Верховной рады Тарас Козак опроверг заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что канал связан с российским Промсвязьбанком.
Обновлено вчера в 16:22
Общество
Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Ростовская область заняла 43 место по доходам населения в России
13,3% проживающих в региона находятся за чертой бедности Ростовская область заняла 43 место в рейтинге российских регионов по доходам населения.
Обновлено вчера в 03:07
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
В прошлом сезоне футболист выступал за "Оренбург". В июне Сутормин заключил контракт с "Рубином", но потом решил перейти в "Зенит".
Обновлено вчера в 12:58
Футбол
Паредес – единственный аргентинец в сборной Кубка Америки по версии Opta
Твиттер портала Opta опубликовал свою версию символической сборной Кубка Америки-2019.
Обновлено вчера в 19:14
Здоровье
Диетолог посоветовала пробовать экзотические блюда маленькими порциями
В отпуске стоит пробовать экзотические блюда по чуть-чуть и увеличивать порцию только через сутки, чтобы избежать аллергических реакций, рассказала РИА Новости врач-диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Депздрава Виктория Егорова.
Обновлено вчера в 20:12
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено вчера в 09:01
Общество
В МЧС рассказали, как из-за удлинителей сгорают дома
Причинами многих пожаров, как показывает статистика, становятся нестандартные розетки, а также удлинители и провода плохого качества.
Обновлено вчера в 20:26