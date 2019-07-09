Футбол
Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть ПСЖSoccer.ru 17:21
Нападающий ПСЖ Неймар сообщил спортивному директору Леонардо о своем желании покинуть клуб этим летом, сообщает UOL.
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Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено в 18:23
Армия и оружие
Россия поможет создать собственную СПРН, пишут СМИ Китая
Российский лидер Владимир Путин готов поделиться с Китаем одной из своих самых сокровенных «драгоценностей» – системой раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которой в настоящее время обладают только Соединенные Штаты и РФ.
Обновлено в 18:49
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Общество
В Госдуму внесли законопроект об электронных трудовых книжках
Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу проект поправок к трудовому законодательству, который позволит использовать электронные трудовые книжки вместо бумажных.
Обновлено в 14:53
Наука
Анализ зубов белой акулы помог палеонтологам найти ее предка
Обновлено в 17:53
Общество
«Остров мечты» откроется уже осенью
Прогуляться по "Острову мечты" можно будет уже в конце года — строительство крупнейшего в Европе крытого парка развлечений близится к финишу.
Обновлено в 14:19
Общество
Большинство россиян поддерживают обязательную регистрацию брака
Большинство россиян (77%) считают, что при создании семьи нужно обязательно зарегистрировать отношения в загсе, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 03:10
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Обновлено в 17:57
Экономика
Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом
Доля контрафактной минеральной воды на прилавках российских магазинов уже приблизилась к 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:44
Общество
Мэрия Москвы организует опрос о системе ритуальных услуг
Мэрия Москвы намерена организовать опрос об отношении горожан к системе ритуальных услуг, следует из данных на сайте госзакупок.
Обновлено в 14:54
Политика
Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды
Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО - вряд ли те заплатят.
Обновлено в 18:22
Общество
Протоиерей РПЦ оправдался за слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о слабости женского ума.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Искалеченной ингушской девочке найдут приемную семью в республике
Семилетней девочке, которую со следами пыток изъяли из приемной семьи 4 июля, найдут благополучную приемную семью, предпочтение будет отдаваться тем, кто проживает в Ингушетии.
Обновлено в 11:39
Технологии
Эксперты назвали способы кражи денег с банковских счетов россиян
Эксперты Центробанка назвали основные методы похищения средств с банковских счетов россиян.
Обновлено в 19:20
Экономика
Госдума заслушает отчет Кудрина о работе Счетной палаты
Сегодня, 9 июля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин отчитается о работе аудиторов за 2018 год, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Сын «колбасного короля» погиб, врезавшись в такси на мотоцикле
Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр, столкнувшийся накануне с машиной такси в Москве, скончался от полученных травм, передает ТАСС.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Подозреваемых в нападении на ветерана задержали в Новгородской области
В Новгородской области задержали мужчин, подозреваемых в нападении на 91-летнюю ветерана Великой Отечественной войны.
Обновлено в 13:14
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика
Лавров и глава МИД Казахстана обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ
Глава МИД РФ Сергей Лавров обменялся мнением с казахстанским коллегой Бейбутом Атамкуловым по вопросам взаимодействия в рамках ОБСЕ, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 18:36
Игры
«Это всё он»: в скандале с G2A открываются новые грани
Казалось бы, как инди-разработчики, так и платформа G2A, против которой они выступают, давно уже выложили все карты на стол.
Обновлено в 16:00
Политика
Около сотни радикалов перекрыли дорогу у здания телеканала NewsOne
Несколько десятков человек собрались у здания украинского телеканала NewsOne с требованием изменить его информационную политику и отозвать у канала лицензию, сообщает 8 июля ТАСС.
Обновлено в 15:55
Кино
Умер режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 09:35
Происшествия
Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции
Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.
Обновлено в 09:08
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Сутормина
Как сообщает пресс-служба «Зенита», полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с клубом на три года с возможностью продления ещё на год.
Обновлено в 13:15
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Украинский офицер выстрелил в живот разведчице ЛНР
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на брифинге в Луганске рассказал офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено в 12:36