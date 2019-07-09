Футбол

Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть ПСЖSoccer.ru 17:21

Нападающий ПСЖ Неймар сообщил спортивному директору Леонардо о своем желании покинуть клуб этим летом, сообщает UOL.
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