Футбол

Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть ПСЖSoccer.ru вчера в 17:21

Нападающий ПСЖ Неймар сообщил спортивному директору Леонардо о своем желании покинуть клуб этим летом, сообщает UOL.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 01:54, Вашингтон
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