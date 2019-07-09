Футбол
Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть ПСЖSoccer.ru вчера в 17:21
Нападающий ПСЖ Неймар сообщил спортивному директору Леонардо о своем желании покинуть клуб этим летом, сообщает UOL.
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Футбол
Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Глава Гонконга признала победу протестующих
Обновлено в 01:42
Происшествия
Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Семейная пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:09
Путешествия
Туры в Тунис соревнуются в дешевизне с Турцией
На сайтах онлайн-трэвел-агентств появились недорогие турпакеты в Тунис.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Экономика
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Политика
Госдума призвала экстрадировать грузинского ведущего «Рустави 2»
Члены совета Госдумы выступили за возбуждение уголовного дела против телеведущего грузинского телеканала "Рустави 2".
Обновлено вчера в 10:25
Общество
В Роструде уточнили причины для отказа работнику в отпуске
Как сообщает «Российская газета», положенный в текущем году отпуск могут перенести на следующий год (с согласия работника), если предоставление отпуска может негативно сказаться на ходе работы предприятия.
Обновлено вчера в 22:18
Общество
В РПЦ пояснили слова об умственных способностях женщин
Один из самых известных священнослужителей Русской православной церкви, популярный проповедник протоиерей Дмитрий Смирнов пояснил свои слова о том, что "женщины слабее умом, чем мужчины".
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста России и Украины
Обновлено вчера в 20:28
Политика
В Тбилиси проходят акции протеста
В Тбилиси в понедельник вечером проходят четыре акции протеста, грузинские правоохранители пытаются обеспечить порядок и не допустить столкновения между ними, сообщил Sputnik Грузия.
Обновлено вчера в 15:38
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Общество
В Екатеринбурге из-за приезда Путина закрыли целый квартал
В Екатеринбурге закрыли квартал вокруг здания Уральского федерального университета на проспекте Ленина, сообщают горожане.
Обновлено в 00:42
Общество
Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах
"Как показало исследование, следы антибиотиков в бургерах действительно присутствовали, однако их количество было весьма незначительным - ни один из производителей, у которых сети ресторанов закупают мясное сырье, не превысил установленные техрегламентом нормы по данному параметру", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Обновлено вчера в 09:57
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Политика
На Украине завели дело о госизмене из-за идеи провести телемост с РФ
Генпрокуратура Украины возбудила дело в отношении телеканала News One, который собирался провести совместный телемост с Россией.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Музыка
В цитадели Алеппо состоялся концерт классической музыки
Обновлено вчера в 22:03
Футбол
Кубок Африки. Сборная Туниса протиснулась в четвертьфинал
В четвертьфинале сборная Туниса встретится с главной сенсацией нынешнего Кубка Африки – командой Мадагаскара, которая, впервые принимая участие в финале такого турнира, прошла в восьмерку сильнейших.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Дело против Кевина Спейси о домогательствах могут закрыть
Как сообщает CNN со ссылкой на окружного судью Томаса Барнетта в Нантакете (штат Массачусетс), дело приобрело такой оборот после того, как молодой человек, обвинивший Спейси в домогательствах, отказался предоставить адвокату телефон, через который он якобы обменивался со своей девушкой подробностями случившегося.
Обновлено в 01:08
Происшествия
В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено вчера в 19:45
Баскетбол
Михаил Прохоров: «„Бруклин“ в какой-то момент даст нам чемпионство»
Российский бизнесмен Михаил Прохоров, который является основным владельцем "Бруклина", прокомментировал подписание звездных свободных агентов.
Обновлено в 00:00
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
В прошлом сезоне футболист выступал за "Оренбург". В июне Сутормин заключил контракт с "Рубином", но потом решил перейти в "Зенит".
Обновлено вчера в 12:58
Здоровье
Диетолог посоветовала не кормить детей сосисками каждый день
Есть детские сосиски, которые другие по составу. Они адаптированны именно для рациона ребенка.
Обновлено в 00:07
Общество
Названы регионы России с самыми высокими и низкими доходами населения
Самые высокие доходы среди российских регионов выявлены в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
Две жительницы Красноярска пытались убить соседку из-за громкой музыки
В Красноярске две женщины пытались задушить свою соседку из-за громкой музыки.
Обновлено в 00:45
Авто
Стала известна стоимость лимузина Aurus
В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.
Обновлено вчера в 12:51