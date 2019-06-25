Футбол
Неймар согласовал контракт с «Барселоной»Еженедельник Футбол 04:08
Нападающий может перейти в «Барселону». Сообщается, что бразильцу удалось согласовать контракт с каталонским клубом. Соглашение будет рассчитано на пять лет, зарплата игрока составит 24 миллиона евро в год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 12:13, Вашингтон
Политика
Российская делегация завтра примет решение по дальнейшей работе в ПАСЕ
Завтра же и будет принято решение о дальнейшей работе делегации, - заявил ее руководитель Петр Толстой.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Политика
Лидера партии Саакашвили обвиняют в организации столкновений в Тбилиси
В организации беспорядков обвиняют лидера бывшей партии власти "Единое национальное движение" Никанора Мелия.
Обновлено в 11:31
Экономика
Производство спутников ГЛОНАСС заморозят из-за санкций
В российском правительстве собираются отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К, из-за ограничения импорта иностранных комплектующих.
Обновлено в 03:21
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Футбол
Хорватский футболист Шарлия отправился с ЦСКА на сбор в Австрию
Защитник хорватского футбольного клуба "Славен Белупо" Звонимир Шарлия отправился вместе с московским ЦСКА на сбор в Австрию.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Авто
В IIHS назвали самые опасные системы помощи водителям
Электронные системы помощи водителю тоже могут быть опасными.
Обновлено в 00:32
Политика
МИД Франции осудил нападение на силовиков в Чечне
Министерство иностранных дел Франции заявило, что Париж осуждает нападение на полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном, произошедшее 23 июня.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов назвал причину смерти матери, актрисы Аллы Покровской
Актер и режиссер Михаил Ефремов рассказал о причине смерти своей матери, народной артистки России, профессора и режиссера Аллы Покровской.
Обновлено в 11:42
Теннис
Блинкова вышла во второй раунд квалификации Уимблдона
Обновлено в 08:19
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
Срок службы в турецкой армии сокращён до полугода
Парламент Турции принял законопроект, согласно которому срок обязательной службы в армии сокращается до шести месяцев.
Обновлено в 11:53
Политика
В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Петербурженка начала рожать в пробке на КАД
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Веры Брежневой похвасталась стройной фигурой в бикини
На фото, которым дочь Веры Брежневой поделилась с подписчиками она позирует в черном купальнике и солнцезащитных очках.
Обновлено в 04:18
Наука
Тайна Чернобыля: почему растения не погибают от радиации
Обновлено в 04:55
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл потратили более $3 млн на ремонт дома
Как отмечается, 2,4 млн фунтов были взяты из ежегодного пособия королевской семьи, которое финансируется налогоплательщиками Великобритании.
Обновлено вчера в 19:09
Шоу-бизнес
Дана Борисова: «Марину Хлебникову надо спасать»
Коллеги присоединились к переживаниям поклонников певицы Марины Хлебниковой, которая в ноябре прошлого года пережила тяжелый удар судьбы.
Обновлено в 03:55
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas
Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Происшествия
На пенсионерку в Челябинске завели дело из-за комментария «ВКонтакте»
На 59-летнюю жительницу Челябинска завели дело из-за комментария под постом о подрыве здания ФСБ в Архангельске.
Обновлено в 05:56
Технологии
В работе «Билайна» произошел сбой
Абоненты «Билайна» жалуются, что не получают СМС-сообщения от банков. О проблемах сообщили клиенты Сбербанка, Тинькофф банка, ВТБ.
Обновлено в 07:40
Футбол
Медведев рассказал, проведёт ли Анюков прощальный матч
Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Медведев прокомментировал назначение на пост помощника главного тренера экс-защитника Александра Анюкова.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем
Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
Обновлено в 05:53