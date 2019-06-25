Футбол
Неймар согласовал контракт с «Барселоной»Еженедельник Футбол 04:08
Нападающий может перейти в «Барселону». Сообщается, что бразильцу удалось согласовать контракт с каталонским клубом. Соглашение будет рассчитано на пять лет, зарплата игрока составит 24 миллиона евро в год.
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Определились четвертьфинальные пары Кубка Америки по футболу
По итогам группового этапа Кубка Америки по футболу, заключительные матчи которого прошли в ночь на вторник по московскому времени, определились пары 1/4 финала.
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Вин Дизель рассказал о съемках девятого «Форсажа»
Американский актер Вин Дизель рассказал о первом дне съемок продолжения франшизы «Форсаж».
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Ракета Falcon Heavy отправилась в космос
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Новый боевой модуль «Нарцисс» создан в России
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Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Антон Терехов не полетел с командой на сбор в Австрию, игроку ищут вариант с арендой.
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У якутского хоррора Silver Chains появились новый трейлер и дата релиза
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Политика
В Кремле не собирались запрещать россиянам ездить в Грузию
Власти не собираются запрещать россиянам поездки в Грузию, а прямое авиасообщение между странами было остановлено для сокращения туристического потока, чтобы обеспечить безопасность граждан.
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Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей
Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
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Общество
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