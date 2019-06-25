Футбол
Неймар согласовал контракт с «Барселоной»Soccer.ru 04:27
Нападающий ПСЖ Неймар стал еще ближе к возвращению в «Барселону». Футболист согласовал контракт с каталонским клубом.
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Происшествия
В Тольятти убит известный дзюдоист
Обновлено в 03:56
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Политика
Австрийский суд одобрил экстрадицию Фирташа в США
Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Политика
Соцопрос: половина жителей Украины выступают за автономию Донбасса
Опрос показал, что не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов, при этом точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Форум «Армия-2019» открывается в Московской области во вторник
Международный военно-технический форум «Армия-2019» открывается в подмосковной Кубинке во вторник, передает РИАМО.
Обновлено в 02:15
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем
Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
Обновлено в 05:53
Политика
Зеленский перевел чиновников своей администрации в новый офис
Президент Украины Владимир Зеленский перевел чиновников своей администрации в новосозданный офис главы государства, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Обновлено в 10:26
Наука
Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Политика
Экс-президента Армении Кочаряна взяли под стражу
Сотрудники полиции Армении взяли под стражу экс-президента страны Роберта Кочаряна, решение об аресте которого принял во вторник Апелляционный суд страны.
Обновлено в 10:16
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова ответила на слухи о новом замужестве
Не прошло и года с того момента, как Николая Караченцова не стало.
Обновлено в 07:36
Культура
Вахтанг Кикабидзе прокомментировал сообщения о своей смерти
Обновлено в 09:17
Общество
Депутаты предлагают отменить штрафы за тонировку автомобилей
Новая инициатива появилась от депутатов фракции ЛДПР Игоря Лебедева и Ярослава Нилова.
Обновлено вчера в 01:43
Кино
Фильм «Мстители: Финал» снова покажут в России
С 27 июня по 30 июня все зрители и поклонники франшизы смогут вновь насладиться просмотром завершающей главы франшизы "Мстители" и увидеть уникальный, ранее не изданный контент: обращение режиссёров картины братьев Руссо, незавершенную вырезанную сцену из фильма, а также эксклюзивное видео из нового фильма Мфкмуд "Человек-Паук: Вдали от дома", который выйдет в широкий прокат 4 июля.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД
НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 06:43
Экономика
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Футбол
Ольга Бузова предложила Глушакову работу оператором
Известная певица Ольга Бузова оставила свой комментарий в Инстаграме под постом экс-полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова о поиске работы.
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Чехия не нашла загрязненную нефть в южном участке «Дружбы»
В понедельник, 24 июня, вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что на южном участке нефтепровода «Дружба» на границе со Словакией зафиксирован очередной повышенный уровень хлорорганики.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Подросток едва не погиб во сне из-за планшета
11-летний мальчик едва не погиб во сне из-за оставленного возле кровати на зарядке планшета.
Обновлено в 10:24
Экономика
«Аэрофлот» направит на дивиденды 50% чистой прибыли
В 2018 г. "Аэрофлот" снизил чистую прибыль в четыре раза – до 5,7 млрд руб. Как объяснил на собрании акционеров гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, падение прибыли вызвано резким подорожанием авиакеросина и девальвацией рубля.
Обновлено в 07:27
Авто
«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО
Самые большие убытки в 2018 году страховщикам принесли обладатели машин марок ГАЗ и ВАЗ (Lada).
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Стал известен райдер Аллы Пугачевой
Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о райдере артистки. Об этом сообщает StarHit во вторник, 25 июня.
Обновлено в 10:22
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18