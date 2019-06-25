Футбол

Неймар согласовал контракт с «Барселоной»Soccer.ru 04:27

Нападающий ПСЖ Неймар стал еще ближе к возвращению в «Барселону». Футболист согласовал контракт с каталонским клубом.
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Неймар согласился получать в «Барселоне» на 12 миллионов меньше, чем в «ПСЖ»

Советский спорт03:42

Неймар согласился на пятилетний контракт с «Барселоной» с понижением зарплаты

Sport24.ru02:25

Неймар согласился перейти в «Барселону» с понижением зарплаты

Газета.Ru03:24

Неймар согласился на значительное уменьшение оклада ради перехода в «Барселону»

Чемпионат03:33

СМИ: Неймар согласился на пятилетний контракт с «Барселоной»

Спорт-Экспресс03:32

СМИ: Неймар согласился на пятилетний контракт с «Барселоной»

Sport.ru03:59

СМИ: Неймар согласился подписать пятилетний контракт с «Барселоной»

Матч ТВ02:58
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Происшествия

В Тольятти убит известный дзюдоист

Обновлено в 03:56
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Обновлено в 04:27
Политика

Австрийский суд одобрил экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:29
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Политика

Соцопрос: половина жителей Украины выступают за автономию Донбасса

Опрос показал, что не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов, при этом точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

Форум «Армия-2019» открывается в Московской области во вторник

Международный военно-технический форум «Армия-2019» открывается в подмосковной Кубинке во вторник, передает РИАМО.
Обновлено в 02:15
Происшествия

ФСБ показала видео задержания осужденного за шпионаж поляка

Обновлено в 08:36
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем

Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
Обновлено в 05:53
Политика

Зеленский перевел чиновников своей администрации в новый офис

Президент Украины Владимир Зеленский перевел чиновников своей администрации в новосозданный офис главы государства, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Обновлено в 10:26
Наука

Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном

Обновлено вчера в 22:17
Политика

Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Политика

Экс-президента Армении Кочаряна взяли под стражу

Сотрудники полиции Армении взяли под стражу экс-президента страны Роберта Кочаряна, решение об аресте которого принял во вторник Апелляционный суд страны.
Обновлено в 10:16
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Общество

Челябинск стал третьим в списке самых агрессивных городов России

Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес

Вдова Караченцова ответила на слухи о новом замужестве

Не прошло и года с того момента, как Николая Караченцова не стало.
Обновлено в 07:36
Культура

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал сообщения о своей смерти

Обновлено в 09:17
Общество

Депутаты предлагают отменить штрафы за тонировку автомобилей

Новая инициатива появилась от депутатов фракции ЛДПР Игоря Лебедева и Ярослава Нилова.
Обновлено вчера в 01:43
Кино

Фильм «Мстители: Финал» снова покажут в России

С 27 июня по 30 июня все зрители и поклонники франшизы смогут вновь насладиться просмотром завершающей главы франшизы "Мстители" и увидеть уникальный, ранее не изданный контент: обращение режиссёров картины братьев Руссо, незавершенную вырезанную сцену из фильма, а также эксклюзивное видео из нового фильма Мфкмуд "Человек-Паук: Вдали от дома", который выйдет в широкий прокат 4 июля.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие

В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД

НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 06:43
Экономика

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Общество

Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

Обновлено в 02:17
Футбол

Ольга Бузова предложила Глушакову работу оператором

Известная певица Ольга Бузова оставила свой комментарий в Инстаграме под постом экс-полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова о поиске работы.
Обновлено вчера в 15:48
Политика

Чехия не нашла загрязненную нефть в южном участке «Дружбы»

В понедельник, 24 июня, вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что на южном участке нефтепровода «Дружба» на границе со Словакией зафиксирован очередной повышенный уровень хлорорганики.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Подросток едва не погиб во сне из-за планшета

11-летний мальчик едва не погиб во сне из-за оставленного возле кровати на зарядке планшета.
Обновлено в 10:24
Экономика

«Аэрофлот» направит на дивиденды 50% чистой прибыли

В 2018 г. "Аэрофлот" снизил чистую прибыль в четыре раза – до 5,7 млрд руб. Как объяснил на собрании акционеров гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, падение прибыли вызвано резким подорожанием авиакеросина и девальвацией рубля.
Обновлено в 07:27
Авто

«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО

Самые большие убытки в 2018 году страховщикам принесли обладатели машин марок ГАЗ и ВАЗ (Lada).
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Стал известен райдер Аллы Пугачевой

Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о райдере артистки. Об этом сообщает StarHit во вторник, 25 июня.
Обновлено в 10:22
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
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