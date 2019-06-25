Футбол

Неймар согласовал контракт с «Барселоной»Еженедельник Футбол 04:08

Нападающий может перейти в «Барселону». Сообщается, что бразильцу удалось согласовать контракт с каталонским клубом. Соглашение будет рассчитано на пять лет, зарплата игрока составит 24 миллиона евро в год.
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