Футбол
Неймар согласовал контракт с «Барселоной»Еженедельник Футбол 04:08
Нападающий может перейти в «Барселону». Сообщается, что бразильцу удалось согласовать контракт с каталонским клубом. Соглашение будет рассчитано на пять лет, зарплата игрока составит 24 миллиона евро в год.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:40, Вашингтон
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
Обновлено вчера в 23:12
Политика
В ПАСЕ проголосовали за возвращение России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии.
Обновлено в 03:09
Авто
Porsche отзывает почти 100 тысяч автомобилей в США
Обновлено вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Росздравнадзор проверил онкодиспансер в Воронеже после гибели пациента
2 мая в Воронежском онкодиспансере во время медицинской процедуры погибла 51-летняя пациентка, которая проходила лечение в медучреждении в течение двух лет.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин переживает развод в компании привлекательной блондинки
Пару месяцев назад Аршавина заметили в Санкт-Петербурге в компании сразу двух красоток, в этот раз его увидели в одном из питерских заведений в компании привлекательной блондинки.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Наташа Королева в купальнике «нажрала складочку»
«Нажрала складочку бессовестная девочка!», - говорит певица.
Обновлено в 05:30
Политика
Песков: Полномочия Международного трибунала не распространяются на задержанных украинских моряков
В мае 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряков и передать Украине конфискованные в ходе инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года украинские суда.
Обновлено в 06:34
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Экономика
Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен
Национальный банк Украины сообщил о планах ввести новую банкноту номиналом в 1000 гривен. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
Обновлено в 07:32
Политика
Киев ответил на условие РФ по транзиту газа
Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено вчера в 03:55
Армия и оружие
Мантуров заявил о готовности С-500 «Прометей» к серийному производству
Глава Минпромторга подчеркнул, что в ходе испытаний были подтверждены основные характеристики новейшей ЗРС и она готова к запуску в серийное производство.
Обновлено в 02:45
Авто
BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next
В движение концепт-кар приводится 600-сильной гибридной силовой установкой на базе новейшей 2,0-литровой «турбочетверки» и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях.
Обновлено в 04:59
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено вчера в 10:39
Театры
После скандала с Дорониной во МХАТе ответили на критику спектаклей
Заместитель худрука театра Александр Замыслов ответил на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом нескольких артистов и зрителей МХАТ имени Горького к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Фельдшер скорой отказалась помогать мужчине с инсультом
В Башкирии очевидцы рассказали, что фельдшер из скорой помощи отказалась помогать мужчине, которому стало плохо на улице.
Обновлено в 06:17
Авто
Внедорожники УАЗ взобрались на Эльбрус. Много фото
Ульяновский автозавод решил оригинальным образом отметить 45-летие легендарной экспедиции на Эльбрус, когда три серийных УАЗ-469Б покорили высоту 4 200 метров над уровнем моря.
Обновлено в 07:24
Наука
В Якутии учёные нашли обработанный древним человеком бивень мамонта
Ученые смогли случайно найти в Якутии обработанный человеком бивень древнего мамонта, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 04:35
Футбол
Массимо Каррера может возглавить «Катанию»
Обновлено в 06:05
Политика
В Роспотребнадзоре заявили об ухудшении качества грузинского вина
В ведомстве утверждают, что в период с 2014 по 2018 годы объем поставляемого в Россию некачественного грузинского вина увеличился в 2,9 раза до 203 тысяч литров.
Обновлено вчера в 09:35
Экология
Доступ туристов на Байкал придется ограничить, заявил Иванов
Доступ туристов на Байкал со временем придется ограничить из-за нерешенной проблемы роста отходов, оставляемых посетителями этой территории, заявил в ходе Водного конгресса во вторник специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Обновлено в 06:58
Космос
Первая ступень Falcon Heavy при посадке рухнула в море
Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала в Атлантический во время попытки посадить ее на плавучую платформу.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Политика
В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 01:21
Политика
Толстой назвал условие для уплаты Россией взноса в Совет Европы
Россия выплатит взнос в Совет Европы только после полного восстановления её полномочий, заявил заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой.
Обновлено в 04:15
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Российской газете", когда россиян ожидают самые жарки дни лета.
Обновлено в 01:45