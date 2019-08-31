Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руНеймар согласился остаться в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар согласился остаться в команде после того, как переговоры между парижским клубом и «Барселоной» не завершились успехом. Об этом на своих страницах сообщает Sky Sports.
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