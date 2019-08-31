Футбол
Евро-футбол.руНеймар согласился остаться в «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Неймар согласился остаться в команде после того, как переговоры между парижским клубом и «Барселоной» не завершились успехом. Об этом на своих страницах сообщает Sky Sports.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:36, Вашингтон
Происшествия
Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru 06:19
Армия и оружие
Россия и Турция ведут переговоры о поставках истребителей Су-57
Pravda.Ru 30 августа в 08:17
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости 30 августа в 11:54
Происшествия
Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами
Коммерсантъ 06:21
Общество
Минтруд назвал число работающих пенсионеров
В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.
РБК 03:17
Политика
Спикер Госдумы назвал руководство Польши ущербным
Руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги Второй мировой войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Lenta.ru 06:29
Происшествия
В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами
В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.
Российская газета 07:25
Хоккей
Призер Олимпиады Николишин раскритиковал КХЛ из-за размера площадок: «Каждый — царь и бог»
Бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира Андрей Николишин раскритиковал КХЛ из-за размера площадок.
Sport24.ru 03:19
Футбол
Каррера вернётся в Москву 12 сентября
Евро-футбол.ру 06:31
Политика
Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ»
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.
Коммерсантъ 05:48
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре прошлого года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный до 17,5 тыс. рублей минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Интерфакс вчера в 20:48
Происшествия
В Брянске подросток умер после избиения полицейским
В Брянске скончался 17-летний подросток, который попал в больницу после удара сотрудника правоохранительных органов.
Газета.Ru 07:05
Происшествия
В Саратове мужчина зарезал родившуюся с патологией дочь
В Саратове мужчина зарезал двухмесячную дочь с врожденной патологией. Об этом сообщается на сайте областного управления СК России.
РБК 02:44
Шоу-бизнес
Наргиз извинилась перед Валерией
Певица Наргиз Закирова в соцсетях извинилась перед коллегой Валерией и ее мужем Иосифом Пригожиным за «бестактную оговорку» в интервью, где перечислила ее в числе «телочек в туфлях».
Взгляд.ру 04:57
Политика
Зеленский заверил, что не пойдёт с протянутой рукой к Трампу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом рассчитывает договориться об американских инвестициях и обсудить вопрос прекращения войны в Донбассе.
Life.ru 06:39
Политика
Президент ФРГ вылетел в Польшу с опозданием из-за проблем с самолетом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вылетел в Польшу с опозданием из-за возникших трудностей с правительственным самолетом Airbus A321.
Известия 07:20
Армия и оружие
Военные ликвидировали последствия «биологической атаки» в Оренбуржье
Войска химзащиты ликвидировали последствия условного биологического и химического заражения в Оренбургской области в субботу, 31 августа.
РИА Оренбуржье 05:48
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Футбол
Берише за гол в ворота «Тамбова» подарили машину
Sport.ru 02:00
Политика
Зеленский заявил о запланированной встрече с Путиным
По сообщению ТАСС, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что во время телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным двум лидерам удалось договориться о личной встрече в рамках «нормандского формата».
Военное дело вчера в 15:02
Футбол
«Лейпциг» арендует форварда Шика у «Ромы» на 2 сезона
Ранее стало известно, что новичком римского клуба может стать нападающий «Атлетико» Никола Калинич, его арендуют с правом выкупа за 7-8 млн евро.
Sports.ru вчера в 16:59
Экономика
Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое
Если потребление энергии к 2040 году вырастет в полтора-два раза, то востребованность в электроэнергии вырастет больше чем вдвое.
Российская газета вчера в 06:36
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
США, Польша и Украина во время встречи в Варшаве подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 13:00
Баскетбол
Сергей Базаревич: «Мы на эйфории наговорили лишнего про судей и соперников»
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич и лучший игрок матча с Нигерией (82:77) Андрей Воронцевич внесли ясность по поводу своих высказываний после стартовой встречи чемпионата мира-2019.
Матч ТВ 06:20
Политика
В МИД РФ заявили, что СССР спас европейскую демократию от уничтожения
В МИД России заявили, что Советский союз спас европейскую демократию от уничтожения.
РЕН ТВ 07:15
Общество
Моника Беллуччи и Венсан Кассель встретились на кинофестивале в Венеции
Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи встретилась со своим бывшим мужем французским актером Венсаном Касселем на 76-м Венецианском международном кинофестивале.
РИА Новости 04:08