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Матч ТВМатч ТВНеймар снялся в популярном криминальном сериале

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Пока «Барселона» ведет переговоры о подписании Неймара, форвард «ПСЖ» объявил в социальных сетях о своем участии в новой части популярного испанского криминального сериала «Бумажный дом». Футболист получил роль в различных эпизодах нового сезона ленты, которую можно будет увидеть на Netflix.
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Футболист Неймар осваивает профессию актера

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Неймар снялся в популярном криминальном сериале

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Неймар снялся в популярном криминальном сериале

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Неймар снялся в популярном испанском сериале

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