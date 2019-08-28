Футбол
Матч ТВНеймар снялся в популярном криминальном сериале
Пока «Барселона» ведет переговоры о подписании Неймара, форвард «ПСЖ» объявил в социальных сетях о своем участии в новой части популярного испанского криминального сериала «Бумажный дом». Футболист получил роль в различных эпизодах нового сезона ленты, которую можно будет увидеть на Netflix.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:14, Вашингтон
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Политика
Волкер призвал Россию «уйти» из Крыма для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «Прямой» заявил, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском вчера в 23:22
Здоровье
Мемориальный камень памяти доноров органов установили в Иркутске
В Иркутской областной клинической больнице установили мемориальный камень памяти доноров органов.
Глагол. Иркутское обозрение вчера в 10:17
Общество
В Арктике открыли пять новых российских островов
Гидрографы Северного флота подтвердили открытие в Арктике пяти новых островов.
RT на русском вчера в 15:05
Шоу-бизнес
У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка
На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.
RuNews24.ru вчера в 20:21
Происшествия
В жилом доме во Львовской области произошёл взрыв газа
RT на русском вчера в 22:58
Армия и оружие
Российские инженеры создадут «принципиально новый» вертолет
Директор холдинга «Вертолеты России» по инновациям Андрей Шибитов заявил, что в РФ разрабатывается принципиально новый вертолет, проект в настоящий момент находится на этапе формирования.
Известия 00:52
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском вчера в 16:28
Общество
Десятки дорог и аэропорт во Владивостоке подтоплены после ливней
В результате сильных ливней, которые обрушились на Владивосток, оказались подтоплены десятки автомобильных дорог, а также международный аэропорт.
Life.ru вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала поклонникам округлившийся живот
Свадьба пары состоится тринадцатого сентября, что выпадает на пятницу, тем самым Собчак хочет показать фолловерам свое пренебрежение к приметам.
Bimru.ru вчера в 22:05
Происшествия
Пять человек погибли при возгорании грузовика в Китае
Пять человек скончались от ожогов и полученных травм в результате возгорания грузовика в туннеле на скоростной автотрассе в провинции Чжэцзян на востоке Китая.
Известия вчера в 16:44
Происшествия
Минюст РФ изучает решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Министерство юстиции России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. родственникам аудитора Сергея Магнитского, сообщили 27 августа в пресс-службе ведомства.
REGNUM вчера в 05:53
Происшествия
В РЖД произошла утечка данных более 700 тысяч сотрудников
РЖД проводит расследование в связи с утечкой персональных данных более 700 тысяч сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
ТагилСити.ру вчера в 23:45
Музыка
Билли Айлиш рассказала, как проспала в России премию MTV VMA
Культуромания вчера в 15:19
Политика
Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы
Во время посещения авиасалона МАКС президент России Владимир Путин купил мороженое у той же продавщицы, что и в 2017 году.
Lenta.ru вчера в 20:58
Происшествия
Сбивший семью в Приморье водитель получил 4,5 года колонии
Life.ru вчера в 23:51
Политика
Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills
В Казани президент примет участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".
Российская газета вчера в 14:38
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономики России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Футбол
«Монпелье» обыграл «Лион» в матче чемпионата Франции
«Монпелье» одержал победу над «Лионом» в матче третьего тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:0.
REGNUM 00:42
Космос
«Роскосмос» намерен создать геостационарную систему наблюдения Земли
Как стало известно, "Роскосмос" хочет разработать геостационарную космическую систему радиолокационного наблюдения Земли ГЕОСАР.
Газета.Ru вчера в 18:42
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Газета.Ru вчера в 01:57
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Российская газета вчера в 16:50
Происшествия
В Японии по меньшей мере три человека погибли из-за наводнений
По меньшей мере три человека погибли в среду утром на юго-западе Японии в результате наводнений, вызванных проливными дождями, передал телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 22:54
Общество
Минпросвещения сформулировало правила поведения учителей в соцсетях
Минпросвещения разработало примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в том числе там прописано поведение учителей в интернете, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 22:47
Политика
ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле
В ГИБДД Севастополя заявили, что не будут выписывать штраф президенту РФ Владимиру Путину за езду без шлема на мотоцикле.
БИЗНЕС Online вчера в 03:13
Здоровье
Врача из поликлиники хотят судить за отказ оперировать ребенка с некрозом
Следствие считает, что из-за ее бездействия умер ребенок — врач вовремя не провела ему сложную полостную операцию.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов прокомментировал новости о болезни Анастасии Заворотнюк
Актёр Сергей Жигунов, с которым Анастасию Заворотнюк связывали романтические отношения в период 2004-2008 годы, выразил уверенность, что она не имеет привычек шутить на такие темы.
OAnews вчера в 05:18
Общество
Челябинец сменил имя на Пельмень ради 200 кг пельменей
Ради пары сотен кг пельменей 19-летний житель Челябинской области Роман сменил имя на Пельмень.
За облаками 00:00